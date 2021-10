Pour un site, une application ou tout autre projet, avoir les bonnes ressources est important. Le problème est que trouver la bonne icône, le bon vecteur pour illustrer un propos peut prendre, beaucoup, beaucoup trop de temps. Pour aller plus vite, il existe des bibliothèques regroupant des milliers d'assets.

C'est notamment le cas de VectorGrove, une plateforme vectorielle et graphique libre de droits qui propose des millions de ressources de conception et des licences flexibles pour stimuler la créativité. De nouveaux assets sont constamment ajoutés à la plateforme, afin d'offrir le plus de possibilités. Un outil pratique au quotidien pour les concepteurs et les agences !

Plus de 2 millions d'assets disponibles

Des millions d'icônes et d'infographies sont disponibles. La recherche se fait simplement avec la barre de recherche, mais aussi grâce aux filtres avancés de VectorGrove (orientation, couleur...). Pour plus de simplicité, il suffit de consulter les catégories populaires du site comme "icônes", "infographie"... Il est simple d'ajouter un contenu à ses favoris en cliquant sur l'image et en l'ajoutant au dossier "favoris".

Quand une icône semble être la bonne, il ne faut pas hésiter à scroller en-dessous pour découvrir du contenu similaire ou encore les autres contenus proposés par le même artiste.

Le contenu peut être organisé en différents dossiers en fonction de la thématique, la période de l'année, le type d'asset etc. D'autres assets sont disponibles comme des coloriages, des arrière-plans, des templates pour un site internet, des vecteurs etc.

Au niveau des prix, l'accès à l'ensemble des assets est proposé à vie pour 29 dollars seulement au lieu de 399 dollars. Une offre limitée dans le temps à saisir, rapidement.

