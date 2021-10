À l'occasion de son événement Search On, Google a annoncé les nouvelles fonctionnalités pour son moteur de recherche et son évolution grâce à l'intelligence artificielle. Le Multitask Unified Model (MUM), un nouveau modèle d'intelligence artificielle, doit permettre au moteur de recherche de Google d'être encore plus intelligent et intuitif.

Google Search fait peau neuve grâce au Multitask Unified Model

Le Search On s'est tenu le 29 septembre 2021. C'est à cette occasion que Google a présenté plusieurs évolutions de son moteur de recherche. On pouvait le deviner, l'objectif de toutes ces nouvelles fonctionnalités est bien d'améliorer la recherche Google. Le géant américain a notamment présenté le Multitask Unified Model (MUM). Il s'agit d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle qui permet de mieux connecter les internautes au contenu qu'ils recherchent, tout en rendant la recherche sur le web plus naturelle et plus intuitive.

Parmi les nouveautés, il y a par exemple une fonctionnalité appelée « Choses à savoir ». Cette dernière vise à faciliter la compréhension d'un nouveau sujet de recherche. Le modèle d'intelligence artificielle Multitask Unified Model permet d'indiquer aux internautes les aspects du sujet qu'ils sont le plus susceptibles de consulter en premier. Si vous recherchez « peinture acrylique », le nouvel onglet « Choses à savoir » va mettre en avant des résultats pour savoir comment commencer à peindre étape par étape, ou les différents styles de peinture acrylique, ou encore comment nettoyer la peinture acrylique. Une fonctionnalité qui verra le jour dans quelques mois.

Google s'inspire-t-il de Pinterest ?

Le Multitask Unified Model a aussi pour objectif de permettre aux utilisateurs de Google de découvrir des informations encore plus approfondies sur un sujet. Au-delà de ce qu'ils auraient pu penser trouver. Si on reprend notre exemple de la peinture acrylique, le MUM pourrait proposer un résultat comme celui-ci : « comment réaliser des peintures acryliques avec des articles ménagers ». Parallèlement, la société développe de nouveaux moyens d'aider les internautes à affiner et à élargir leurs recherches sans avoir à recommencer une nouvelle requête.

Pour une recherche sur la peinture acrylique, Google aimerait par exemple guider ses internautes vers des cours de dessin. Une nouvelle fonctionnalité, également alimentée par le Multitask Unified Model, qui aura pour objectif de concurrencer Pinterest. Selon Google : « ces pages seront utiles pour les recherches où les utilisateurs cherchent de l'inspiration, comme des idées de décoration pour Halloween ou des idées pour créer un jardin d'intérieur... Cette fonctionnalité peut être testée dès aujourd'hui sur mobile ».

Lorsque vous regarderez une vidéo sur YouTube, le Multitask Unified Model sera utilisé pour comprendre le sujet de la vidéo et vous proposer des suggestions. Le modèle d'intelligence artificielle peut identifier le sujet d'une vidéo, même si celui-ci n'est pas clairement mentionné dans le titre du contenu... Cette fonctionnalité sera déployée sur YouTube Search dans les semaines à venir. Un changement de taille, qui a évidemment pour objectif d'accroître le trafic de recherche vers Google.