Durant la période confinement/COVID, Clubhouse a beaucoup fait de bruit. Au départ réservé à ceux qui avaient des invitations, l'application est aujourd'hui ouverte à tous. Cependant, prendre la parole sur cette appli n'est pas donnée à tout le monde, question de légitimité, d'intérêt etc.

Alors que maintenant on préfère sortir boire un verre, plutôt que de passer une soirée sur Clubhouse, une nouvelle application voit le jour avec un concept légèrement différent. Soundwave est un réseau social audio, qui permet à tout le monde de dire ce qu'il pense et ainsi devenir un créateur de contenus, tout en développant une audience. Soundwave fonctionne de manière asynchrone, ce qui évite le décalage horaire et permet surtout de consommer du contenu à son rythme.

Tout le monde mérite d'être entendu

Sur l'application, les utilisateurs publient des vocaux de 60 secondes pour exprimer ce qu'ils souhaitent. Ouvrir des débats, partager ses pensées, tout peut être dit. Les utilisateurs peuvent ensuite interagir les uns avec les autres, à leur rythme, peu importe le moment de la journée. Ils peuvent répondre avec des audios de 30 secondes.

Soundwave se différencie également avec son format court, permettant d'avoir des échanges plus concrets et plus intimes, avec leurs amis ou leurs abonnés. 80% des utilisateurs ont entre 18 et 30 ans (génération Z et millenials) et utilisent Soundwave comme une plateforme de réflexion et d'expression personnelle, sans la pression typique des réseaux sociaux sur l'apparence physique et le style de vie.

Une application intéressante donc, qui casse les codes des réseaux sociaux traditionnels et surfe sur la tendance du social audio.