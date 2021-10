La vie d'influenceur fait souvent rêver. Des voyages, des invitations à des événements privés et de beaux partenariats avec des marques. Cependant, la face cachée de l'influenceur est parfois moins drôle. Partenariat non rémunéré, client qui en demande trop, paiement différent en fonction de critères limites... Au final, la relation influenceur/marque est la même que celle de tout business.

C'est comme ça que le projet F*** You Pay Me (FYPM)est né. À l'origine de ce dernier on retrouve Lindsey Lee, influenceuse. Cet outil conçu par des influenceurs et pour des influenceurs a été lancé il y a plusieurs mois déjà.

Le concept est simple : il permet de comparer ce que les influenceurs obtiennent lors d'un partenariat rémunéré. Ainsi, un influenceur souhaitant collaborer avec une marque peut facilement savoir dans quelle fourchette se situer.

Le Glassdoor des influenceurs

F*** You Pay Me regroupe de nombreux avis sur diverses collaborations réalisées entre une marque et un influenceur. Les recherches peuvent être faites en fonction du nombre de followers, de la plateforme, de l'industrie de la marque, de la localisation de l'influenceur, de la taille de la marque etc...

L'idée étant que les influenceurs puissent se comparer, déterminer le bon prix pour une collaboration et surtout donner leur avis sur la manière dont une collaboration s'est déroulée.

Le fonctionnement de la plateforme est très simple, il suffit de créer un compte (prouver que vous êtes influenceur) et laisser un avis sur une marque pour pouvoir accéder à l'ensemble du site et des avis.

Pour le moment, FYPM est en bêta privée et est uniquement accessible aux influenceurs.