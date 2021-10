C'est officiel, Twitter lance ses comptes professionnels. Évoqués depuis un moment, ces derniers s'adressent en premier lieu aux marques et aux créateurs. Ils ont pour but d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires, taillées sur mesure pour ces publics, comme les publicités via Twitter Ads ou encore le Quick Promote (qui permet d'améliorer la visibilité de certains contenus). Comme le précise le Blog du Modérateur, des modules spécifiques sont également d'actualité pour les profils, et des fonctions en lien avec le e-commerce sont aussi prévues.

Mais en premier lieu, le passage sur un compte Twitter professionnel permet aux comptes éligibles d'être mieux identifiés par leurs publics : un atout qui va plus loin qu'une simple certification puisque des informations spécifiques peuvent être ajoutés à ces profils. Au travers des modules évoqués plus haut, il est possible d'ajouter juste en dessous de la bio des rubriques « À propos » (pour renseigner sur des horaires d'ouverture ou donner l'adresse d'un magasin, par exemple), « Shop » (pour ajouter un petit catalogue de produits sous la forme d'un carrousel), mais aussi « Newsletter » (qui permet aux utilisateurs de s'inscrire à un bulletin d'information en un clic).

Quelques prérequis pour passer sur un compte Twitter Pro

À noter qu'à l'heure actuelle certains modules semblent réservés aux États-Unis. C'est notamment le cas des modules « À propos », mais Twitter souhaite déployer rapidement l'ensemble de ces nouveautés à l'échelle mondiale. Comme le souligne BDM, Twitter souhaite par ailleurs mettre l'accent sur le e-commerce. Un enjeu stratégique.

Quoi qu'il en soit, créer un compte professionnel se fait facilement depuis la sidebar de l'application ou en passant par les paramètres de votre compte. Si vous n'y avez pas encore accès, cela ne saurait tarder : Twitter promet un déploiement progressif au cours de la semaine qui s'annonce.

La création d'un compte professionnel est gratuite. Il suffit de renseigner au préalable quelques informations (principalement votre secteur d'activité et le type de compte que vous souhaitez mettre en place, créateur ou entreprise)... une opération qui ne devrait par prendre plus d'une poignée de secondes. Le retour à un compte classique est enfin possible à tout moment, mais retenez par contre qu'il est impossible de créer un compte professionnel à partir de rien. Vous devez d'abord avoir un compte Twitter pour ensuite le convertir en compte professionnel.