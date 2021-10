TopicMojo : l’outil qui analyse les moteurs de recherche pour trouver des idées de contenu inexploitées

Pour créer du contenu, il faut être inspiré. L'inspiration peut se trouver de plusieurs manières, mais l'idéal étant de savoir ce que pense ou dit l'audience visée. En contenu et plus largement en SEO, il existe des outils Comme Answer The Public qui permet de trouver ce que les gens se demandent autour d'une thématique.

TopicMojo génère du contenu basé sur ce qu'une audience recherche réellement. TopicMojo analyse les moteurs de recherche populaires comme Google et découvre chaque phrase ou question utile que les gens posent autour d'un mot-clé. Il s'agit d'une ressource inestimable pour créer le type de contenu, de produits et de services qui se démarqueront vraiment auprès des clients qui s'intéressent à ce que vous avez à offrir ! L'outil se destine à toute personne souhaitant écrire du contenu engageant et qui a besoin de trouver l'inspiration.

L'outil pour développer des opportunités business

Au niveau du fonctionnement, l'outil va modéliser le sujet. Il faut pour cela définir le mot clé, le pays et la langue. TopicMojo propose ensuite plusieurs éléments. On a par exemple une liste de questions liée à ce mot clé, les tendances de recherche, le volume, les intentions, les vidéos et posts sur les réseaux sociaux et d'une manière générale toutes les recherches liées au mot clé.

TopicMojo est un outil de modélisation et de structuration de sujets qui fournit des données approfondies, des relations et des variations de mots clés, des mises à jour quotidiennes et un outil autour des questions. En comparaison avec Answer The Public par exemple, TopicMojo a une recherche de sujets plus approfondies et surtout des données très à jour.

Côté prix, TopicMojo est un outil payant dont il est possible de profiter à vie pour seulement 49 dollars au lieu de 4140 dollars. À noter, la partie SEO est en supplément de l'offre.