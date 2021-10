Mountain View a annoncé plusieurs nouveautés au cours de son événement Search On 2021 le 29 septembre. Les nouvelles fonctionnalités concernent avant tout la reconnaissance d’image ainsi que la section Shopping de Google.

L’algorithme MUM se dévoile un peu

Lors de la conférence Search On, les observateurs ont surtout relevé l’arrivée prochaine de l’algorithme MUM, pour Multitask Unified Model. Annoncé succinctement lors de la conférence I/O en mai 2021 son fonctionnement se précise. Grâce à l’Intelligence artificielle (IA), il promet d’identifier des informations depuis des images, vidéos, audio ou texte. Capable de créer des connexions entre des sujets et concepts pertinents.

Ce système sera intégré à Lens, l’application de reconnaissance d’image de Google. Créé en 2017 le service propose actuellement d’identifier des plantes, animaux et autres via l’appareil photo de son smartphone. Lens est actuellement présent sur Android, il va arriver sur iOS via l’application Google. Il sera possible de lancer le service depuis l’application sur n’importe quelle image web ou photo. Il doit également s’inviter sur le navigateur Chrome pour être disponible à tout moment.

Google place ses jetons dans l’e-commerce

Le système doit se perfectionner avec MUM grâce à la possibilité d’ajouter du texte avec une recherche d’image. Google a pris comme exemple un utilisateur épris d’un motif sur une housse de couette souhaitant trouver le même, mais sur des chaussettes.

L’image mêlée au texte permettra de retrouver le produit désiré. L’exemple lui-même trahit la volonté de Mountain View de faire de la reconnaissance d’image l’un de ses atouts dans le monde de l’e-commerce, un secteur en plein développement depuis la crise sanitaire.

Google Shopping est justement le dernier service à bénéficier de sa petite nouveauté. Google vante son importante base de données de « 24 milliards de produits ». Un chiffre impressionnant, booster par une offre imbattable, en 2020 les commerçants ont eux la possibilité créer gratuitement des annonces.

Tout n’arrivera pas pour tout de suite

Pour pousser son avantage, Google propose une nouvelle offre, celle de vérifier à distance les stocks dans les magasins. En recherchant un produit Shopping va indiquer dans quelle boutique à proximité il reste du stock. La question de la précision se pose bien évidemment. Le service se base sur les données des détaillants. Google précise qu’un niveau de confiance élevé sera nécessaire pour être indiqué.

Cette mise à jour de Google Shopping est disponible dès son annonce, le 29 septembre. Les autres fonctionnalités n’ont toujours pas de date de sortie précise, Google indiquant simplement « dans les prochains mois ». Il y a fort à parier que c’est d’abord les utilisateurs anglophones qui en bénéficieront, en France il faudra prendre son mal en patience.