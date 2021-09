Selon la dernière enquête annuelle de We Are Social, le mobile est en très forte progression. Sur les 7,87 milliards d’habitants sur Terre, on dénombre 5,27 milliards de mobinautes. Autre statistique intéressante : en 2021, la part du trafic web sur mobile a augmenté pour atteindre les 56%. C’est +11% par rapport à l’année 2020. Dans son dernier livre blanc, Kaliop, spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation, vous livre les clés pour concevoir et déployer un produit efficace et performant sur mobile.

Comprendre la psychologie des utilisateurs et leurs habitudes

Comme vous le découvrirez dans ce guide, avant tout, vous devez impérativement comprendre les attentes de vos utilisateurs. Comme le rappelle Kaliop : “les utilisateurs sont de plus en plus exigeants et attendent désormais les mêmes fonctionnalités des applications des grands groupes et des PME. Il faut donc chercher à comprendre la psychologie des utilisateurs et leurs habitudes de consommation”.

En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez comment mettre l’utilisateur au cœur de la démarche mobile avec la création d’outil comme l’experience map. Kaliop vous livre également plusieurs techniques intéressantes pour tester vos hypothèses auprès des utilisateurs le plus tôt possible : le benchmarking, les ateliers de co-conception, ou encore le prototypage et les tests utilisateurs.

PWA, cross-platform ou app native : quel format pour quel besoin ?

Dans ce guide, vous en apprendrez davantage sur les différents formats et technologies possibles pour un projet mobile, comme le cross-platform avec React Native et Flutter qui permettent de développer des applications natives à la fois pour iOS et Android, ou encore la PWA (Progressive Web App) qui fait le pont entre le web et le mobile. Le livre blanc de Kaliop vous aiguillera pour choisir la bonne technologie en fonction de votre projet.

Les leviers de marketing digital et les impacts sur le business

Vous apprendrez par ailleurs comment définir votre stratégie de présence en fonction de vos besoins marketing et votre ambition business. Kaliop vous donne les clés pour adapter votre marketing mix suivant vos choix technologiques.

