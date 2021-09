Les phrases qui commencent par "Comment..." utiliser un logiciel ou faire une action précise sont nombreuses. Pour répondre à cela plusieurs solutions : faire des vidéos tutoriels ou encore réaliser toute une documentation papier sur le sujet. Mettre en place cela demande du temps et beaucoup de patience entre les explications, les screenshots, les vidéos à tourner...

Tango est un outil gratuit destiné à créer automatiquement des guides étape par étape avec des captures d'écran, le tout très rapidement. Concrètement cet outil permet de facilement de créer de la documentation à destination d'une audience, pour qu'ils comprennent comment par exemple utiliser un outil.

Une documentation créée automatiquement



L'utilisation de Tango est simple. Grâce à une extension, il suffit de cliquer sur le bouton "Capture", de réaliser le processus et d'arrêter l'enregistrement. Un résumé des différentes actions réalisées est alors proposé, étape par étape. L'extension crée automatiquement des guides pratiques au fur et à mesure.

Les screenshots sont clean et accompagnés d'une description expliquant ce qui doit être fait. Cette dernière peut être modifiée et annotée. Des URLs peuvent être ajoutées. Des modifications peuvent être réalisées, des flèches ajoutées et le tout partagé à son équipe. Grâce au "copier/coller magique", la documentation peut être partagée en un clic dans n'importe quel outil (Slack, etc...)

Parmi les cas d'usage de Tango on peut citer : un onboarding de nouveaux employés, la résolution de problèmes liés au service client, les mises à jour produit...

Tango est un outil gratuit qui permet de gagner du temps et d'être plus productif en quelques instants.