Le potentiel de croissance de l'hydrogène

L'hydrogène n'est plus un lointain rêve. II est quasiment palpable... Dans quelques mois, les premiers trains régionaux circuleront déjà. Comme le rappellent Plastic Omnium et Alstom : « le rail, les poids lourds longue distance, les bus et autocars et les flottes commerciales sont les premiers secteurs à s’engager réellement dans la mobilité par l’hydrogène zéro-émission ». De telles innovations technologiques ouvrent la porte à des marchés prometteurs dans le monde entier.

Christian Kopp, Directeur Général Clean Energy Systems chez Plastic Omnium, a déclaré à propos de cette nouvelle collaboration que : « notre partenariat avec Alstom a pour but de développer des solutions de stockage d’hydrogène hautement performantes, qui permettront au transport ferroviaire de relever les défis du développement durable. C’est une nouvelle étape vers la mobilité zéro carbone et une preuve de plus du savoir-faire de notre Groupe dans le domaine des solutions hydrogène et de son potentiel de croissance auprès de nouvelles cibles de clientèle ».