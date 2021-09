La pénurie mondiale de puces devrait s'atténuer au cours du second semestre 2022, a déclaré lundi Lisa Su, PDG d'AMD, tout en prévenant que le premier semestre de l'année sera probablement serré. Si son hypothèse est exacte cela devrait permettre à de nombreuses industries (dont l’automobile fortement impactée par cette pénurie), de repartir de plus belle.

Les investissements consentis par les fondeurs commencent à porter leurs fruits

Lors d’une interview qui a eu lieu lors de la Conférence Code à Beverly Hills, en Californie, l’actuelle PDG d’AMD Lisa Su, a annoncé que la pénurie de puces électroniques qui touche actuellement le monde entier va fortement ralentir en fin d’année prochaine. La plupart des usines de fabrication de puces dont Intel, Samsung et TSMC en tête de liste ont en effet consenti à de lourds investissements dont les efforts ne devraient plus tarder à apparaître. Environ 20 nouvelles usines de fabrication devraient sortir de terre cette année et un nombre similaire l’année prochaine. Celles qui étaient prévues l'année dernière commenceront probablement à produire des puces dans les mois à venir, ce qui contribuera à atténuer les pénuries de pièces de PC et d'autres micropuces. « Cela peut prendre, vous savez, 18 à 24 mois pour mettre en place une nouvelle usine, et dans certains cas, même plus longtemps que cela. Ces investissements ont commencé il y a peut-être un an ».

AMD vend principalement des processeurs et des puces graphiques pour les PC, les consoles de jeux, et les serveurs. Depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020, les ventes de PC ont bondi, car les particuliers et entreprises du monde entier ont renouvelé leur équipement pour faire face à la mise en place généralisée du télétravail et des cours en visioconférence. Mais la demande de puces et de pièces détachées n’est jamais retombée, même avec les mesures de déconfinement et les pénuries se sont étendues à d'autres industries, y compris l'automobile. Cela a contribué à faire grimper le chiffre d’affaires de l’entreprise qui a doublé en un an. Il était de 3,8 milliards de dollars sur le deuxième trimestre 2021 contre 1,9 milliard de dollars un an plus tôt.

AMD du côté des gamers

La présidente d’AMD a aussi tenu à rassurer les joueurs de jeux vidéo qui subissent aussi ce manque de composants électroniques. Plus tôt dans l’année, l’entreprise annonçait qu’elle ne comptait pas brider ses cartes graphiques pour empêcher le minage de cryptomonnaie alors que ses dernières sont régulièrement en rupture de stock, au contraire de Nvidia qui a décidé de déployer un driver bloquant le minage. Un problème pour nombre de joueurs qui estiment que ces ruptures de stock sont dues aux mineurs de cryptomonnaies qui achètent des GPU en masse pour se construire leur propre ferme.

Toutefois, Lisa Su estime les mineurs ne représentent qu’un très faible pourcentage du chiffre d’affaires de l’entreprise. De ce fait, celle-ci ne prévoit pas de se concentrer sur cette branche à l’avenir, qu’elle considère comme « très volatile ». De plus, les diverses mesures reprises par la Chine contre les cryptomonnaies ont fortement impacté la part de marché d’AMD dans ce domaine.

Lisa Su a également parlé de la consolidation du secteur qui devrait continuer à se renforcer. AMD ne fabrique pas ses propres puces, mais sous-traite la production à des fonderies. L'année dernière, AMD a annoncé qu'il prévoyait d'acheter Xilinx dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 35 milliards de dollars, pour se renforcer sur le marché des semi-conducteurs, mais aussi d’investir de nouveaux secteurs comme la 5G, les data-centers, l’automobile et l’intelligence artificielle. Elle a ajouté qu'il y aura probablement d'autres transactions dans l'industrie des semi-conducteurs. « La consolidation est inévitable », a déclaré Mme Su. « Les start-ups peuvent faire des choses vraiment cool. J'ai énormément de respect pour ces gens qui créent leur propre entreprise. Mais si vous voulez faire quelque chose de très important pour l'industrie, vous savez, l'échelle est importante ».