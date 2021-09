Faire bonne impression est important, notamment durant une présentation ou une visioconférence. Pitcher une idée, présenter des résultats ou encore proposer de nouvelles idées de contenu, se fait via des présentations attrayantes. Problème : réaliser des présentations pertinentes n'est pas une chose simple, demande du temps et surtout de l'inspiration.

Pour ceux en manque d'inspiration ou de ressources, des outils existent ! La plateforme Kroma.ai propose des templates et des assets pour réaliser des présentations pertinentes. Avec cet outil, des templates professionnels sont proposés pour attirer l'attention durant des présentations, sur des reportings ou des propositions. L'outil se considère d'ailleurs comme une alternative à Canva. Un outil pratique pour les entrepreneurs et les marketeurs qui veulent donner du punch à leurs présentations.

1 million de photos et vidéos à disposition

Naviguer sur la plateforme est très simple. La recherche d'un template se fait via la barre de navigation ou bien en fonction des différentes catégories proposées. Pour chaque template de présentation, il est possible de voir l'ensemble des slides, une brève présentation expliquant l'objectif de la présentation, les catégories du templates et les tags associés à ce dernier. Chaque template peut être sauvegardé ou téléchargé.

Kroma.ai offre aussi des infographies, des slides de data visualisation etc.

Au niveau du contenu, plus d'un million d'images stock sont accessibles via la plateforme pour donner du sens aux présentations. La recherche d'images se fait très simplement via la barre de recherche, dans laquelle il faut taper un mot clé. En plus des photos stocks, des vidéos stock sont aussi disponibles.

Kroma.ai est une ressource payante. Pour y accéder, une offre exceptionnelle est proposée à 59 dollars au lieu de 240 dollars. Cette dernière donne accès à un utilisateur, à l'ensemble des templates, aux nouveaux templates ajoutés chaque semaine, aux photos stock etc.

