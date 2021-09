Une nouvelle application, gratuite, est sortie sur iPhone et iPad cet été : Eion. Sa promesse ? Celle de promouvoir les arts visuels, protéger les créatifs et leurs œuvres tout en rendant la culture accessible au plus grand nombre.

Une image toute les 24h

Eion est la création d’un designer, Guillaume Stricher, habitué à travailler pour les galeries d’arts et artistes. Avec l’application son objectif est de « revaloriser l’image elle-même qui ces dernières années est devenue un objet jetable, consommé comme un produit de masse et qui a perdu sa magie et son côté ludique, expérimental et support de la liberté d’expression ».

Pour mener à bien cette mission, Eion limitera la publication d’image à une toute les 24h. Permetttant de diversifier le contenu, de donner plus de visibilités aux créateurs plus petits et inciter les créatifs à mûrir leur réflexion au moment de publier l’image du jour. Les utilisateurs auront ainsi tant de la qualité que de la quantité. Pour ceux qui souhaitent vraiment publier plus souvent, un abonnement « Pros » à 6,99 € par mois est disponible.

Dans l’application il est possible de faire des recherches, d’échanger, de publier à plusieurs, de créer des groupes et des événements. Cependant, Eion refuse l’étiquette de réseau social préférant celle de plateforme. La pression du fil d’actualité est considérée comme l’opposé de ce qui est proposé ici, « un magazine » plutôt qu’une « revue d’actualité en continu ».

Guillaume Stricher explique que son application « se positionne comme une nouvelle génération d’applications d’image plus immersives, plus complètes et plus exigeantes. Une application faite par des créatifs pour les créatifs, pour leurs diffuseurs et pour le grand public ».

Eion, l’application au service des artistes

À l’origine, Eion est surtout pensé pour les créatifs, et cela se retrouve dans les fonctionnalités disponibles. Les publications en elle-même se rapprochent d’un book et tout est fait pour faciliter sa création. Un document PDF, format A4 prêt à être imprimé ou envoyé par mail est accessible. Une trentaine de filtres sont disponibles via l’application, quatre effets spéciaux également, des collages, etc.

L’appel du pied fait aux artistes se retrouve également dans l’attention portée au respect du droit d’auteur. À chaque publication une fenêtre demande si l’utilisateur est bien détenteur du droit d’auteur ou de diffusion des images. Un récépissé est demandé et une confirmation est envoyée par mail avec la date et l’heure de la publication, ainsi l’antériorité est facilement vérifiable.

Cette traçabilité ne signifie pas pour autant que l’application Eion elle-même collecte des données sur les utilisateurs ou créatives. Elle certifie n’en récupérer aucune. Une vignette assure ce point sur la page de présentation du service sur l’App Store.

Pour un accès direct aux œuvres des artistes visuels, photographes, peintres, designers, sculpteurs, plasticiens, graveurs, architectes, illustrateurs, artisans d'art, amateur ou confirmé, il n’y a plus qu’à se rendre sur Eion.