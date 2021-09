Longtemps, l’investissement et les placements financiers semblaient être réservés à une élite bien renseignée et bien accompagnée. Peu informés, les Français ne se sentaient que très peu concernés par les investissements et préféraient s’en tenir au fameux, mais peu avantageux, Livret A.

Il existe dorénavant des plateformes de confiance qui permettent d’investir en toute simplicité. C’est notamment le cas de Mon Petit Placement, fintech lyonnaise régulée par l’AMF créée en 2017 par Thomas Perret et Margaux Belhade. En quoi les solutions de cette fintech permettent-elles aux novices ou experts, courageux ou frileux, de se lancer et de placer leur argent en toute sécurité et en quelques clics ? Siècle Digital s’est penché sur ce produit novateur entièrement digitalisé.

Nous sommes loin du temps où il fallait prendre rendez-vous en agence afin d’échanger avec son banquier, pour souvent ne rien y comprendre. Avec Mon Petit Placement, l’investissement est simplifié et automatique, ce qui permet de se constituer un patrimoine au fur et à mesure, sereinement. Les experts accompagnent les particuliers en leur proposant des produits financiers performants et haut de gamme habituellement réservés aux personnes les plus fortunées. Les équipes de Mon Petit Placement proposent également un accompagnement sur mesure pour placer son épargne en fonction de son profil afin de faire les meilleurs choix selon ses besoins.

Revenons sur les fonctionnalités phares et les avantages les plus attrayants de cette solution qui séduit de plus en plus de personnes !

Un niveau de risque et de rentabilité sur-mesure selon les profils

Les Français manquent d’éducation financière - matière que nous n’étudions pas à l’école. Ils sont souvent mal orientés dans leurs choix de placement : Livret A, compte courant… Souvent, l’épargne est en réalité une perte d’argent et de pouvoir d’achat car le taux d’intérêt du Livret A, fixé à 0,5%, est inférieur au taux de l’inflation. Nombreuses sont les personnes qui n’osent se lancer en raison d'idées reçues : l’investissement financier serait réservé aux personnes les plus fortunées et aux experts.

Mon Petit Placement déconstruit les croyances à propos de la finance grâce à sa solution simplifiée, innovante et accessible. Il est désormais possible d'accéder à un investissement performant et de dynamiser son épargne dès 300 euros, en quelques minutes seulement. Les experts, disponibles par chat et téléphone, sont présents pour accompagner et conseiller tous les types de profils d’investisseurs afin de définir et mettre en place une stratégie d’investissement adaptée aux besoins de chacun, selon le niveau de risque et de rentabilité souhaité. Le petit plus ? Les produits financiers proposés par la fintech sont haut de gamme et minutieusement sélectionnés par leur équipe d'experts, à l’image de Pictet, JP Morgan ou encore Lazard.

L’investissement sécurisé et engagé

Mon Petit Placement est également un bon élève puisque la société possède tous les agréments pour exercer son activité et a su gagner la confiance des plus gros assureurs du marché, comme Generali. L’interface est sécurisée et les données personnelles et bancaires sont protégées. Autre point important, le business modèle est particulièrement intéressant puisque les équipes de Mon Petit Placement sont rémunérées à la performance, c'est-à-dire via des frais de commission prélevés uniquement si le placement performe. Et pour les profils les plus soucieux de leur impact, les placements peuvent être agrémentés d’options astucieuses et engagées. Il est possible de placer son épargne dans des domaines à impact comme le climat, l’égalité, la solidarité, la santé ou encore la tech.

Comment utiliser la solution Mon Petit Placement ? Après s’être rendu sur le site de Mon Petit Placement, il suffit de cliquer sur l’encart “Je démarre” et de se laisser guider. L’utilisateur est invité à compléter un très simple questionnaire afin que l’équipe de Mon Petit Placement soit en mesure de lui proposer un investissement adapté. Ensuite, l’utilisateur reçoit gratuitement une stratégie d’investissement personnalisé et peut poser ses questions à l’équipe par téléphone ou via le chat si besoin. Et tout ceci sans engagement. L’étape suivante consiste simplement en une validation du compte. L'utilisateur pourra ensuite découvrir l’interface interactive qui lui permettra de suivre ses placements en ligne via un espace 100% sécurisé.

