Progressivement, le marketing se transforme et évolue au rythme des innovations et des nouvelles technologies. Or, il semble parfois nécessaire d’y passer beaucoup de temps pour rendre son usage plus efficace. Heureusement, de nombreuses pratiques émergent et permettent de révolutionner le quotidien des entreprises.

Parmi elles, le marketing automation, qui automatise de nombreuses tâches répétitives comme les e-mails ou l’activité sur les réseaux sociaux et permet de renforcer la performance digitale. Ce processus, qui permet de gagner du temps, a rapidement séduit de nombreuses sociétés.

Pour échanger sur les bonnes pratiques et les bénéfices du marketing automation, Webmecanik organise depuis six ans l’AutomationDay.

Au cours de cette journée se rassemblent les professionnels du B2B et B2C qui souhaitent, à leur tour, intégrer le marketing automation dans leur organisation. AutomationDay permet également aux entreprises qui l’ont déjà adopté de s’informer des dernières nouveautés marketing.

Cette année, l’événement se tiendra le 5 octobre, et sera à nouveau 100% en ligne et gratuit.

Lors de cette nouvelle édition, quatre thématiques clés du digital seront mises en lumière :

l’inbound et le marketing automation, qui visent à améliorer la conversion de prospects en clients, mais aussi la fidélisation de ceux déjà conquis ;

la data, qui offre un large éventail de données client ;

le content, qui permet de diffuser du contenu à forte valeur ajoutée ;

les sales & growth, nécessaires pour faire évoluer une entreprise.

Lors de l’événement, les participants auront l’opportunité de découvrir les meilleurs conseils des experts du digital sur le marketing automation. Non seulement ils pourront enrichir leurs connaissances sur les processus, les techniques et les outils qui permettent de lancer, optimiser et mesurer une stratégie de marketing automation, mais également échanger sur les dernières tendances marketing.

Ces avantages et conseils pourront être découverts lors des conférences d’Isabelle Garcia, Secrétaire Générale SNCF et RER C, qui expliquera la démocratisation de la data, et d’Arnaud Leroux, CMO de FioulMarket.com. Il abordera les évolutions et les tendances du marketing en 2021, dont l’inbound marketing et l’automatisation. Nina Ramen, Copywriteuse chez Germinal et Benoît Dubos, CEO de Scalezia, interviendront également.

À travers différents ateliers, les inscrits auront l’opportunité d’échanger sur les quatre thématiques mises en avant cette année. Ils pourront profiter de l’expertise de plusieurs spécialistes, dont Nicolas Nguyen, co-fondateur de Semji et expert SEO, qui expliquera comment créer une stratégie de content marketing durable. De son côté, Gabriel Dabi-Schwebel, fondateur de 1min30, introduira le Q2C Selling, une méthode qui permet d'accélérer les ventes. Il est d’ors et déjà possible de découvrir le programme de la journée et de s’inscrire pour s’assurer de ne pas manquer cette édition.