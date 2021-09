Aujourd’hui, les entreprises doivent gérer de nombreuses informations sur les produits qu’elles vendent, aussi bien en ligne qu’en magasin. Descriptions, images ou caractéristiques, les consommateurs s’attendent désormais à obtenir des informations pertinentes au premier coup d'œil.

Bien que cela soit essentiel, adopter la bonne stratégie apparaît parfois comme un vrai défi pour les marques qui doivent gérer et actualiser des milliers de fiches produits.

Le 7 octobre à 10h, au cours d’un webinar organisé par Quable, vous découvrirez comment NAOS, acteur majeur du secteur des cosmétiques, gère ses données produits pour augmenter les ventes de ses trois marques Bioderma, Institut Esthederm et Etat Pur.

Baptiste Legeay, Managing Director de chez Quable reviendra sur les enjeux et avantages d’un PIM (Product Information Management) et Jean-Marie Olive, Chef de projet SI livrera son retour d’expérience au sein des marques de NAOS. À travers cette étude de cas, vous aurez l’opportunité de comprendre :

la fluidification des processus d’enrichissement des fiches produits

l’accélération des ventes e-commerce

la sécurisation des données produits

En participant à ce webinar, vous découvrirez comment l’outil PIM est devenu une des pierres angulaires du groupe NAOS. Vous comprendrez les apports de la solution PIM pour un groupe international comme NAOS, qui doit gérer un catalogue multimarques. Vous y découvrirez pourquoi la mise en œuvre d’un référentiel produit, qui permet de centraliser et stocker les données et les informations relatives aux produits, a permis de privilégier l’omnicanalité.

Ce webinar sera l’occasion de mieux comprendre pourquoi plusieurs marques de beauté et de cosmétiques se tournent désormais vers le PIM. Jean-Marie Olive reviendra notamment sur l’implémentation et les points forts de cette solution pour les marques Bioderma, Institut Esthederm et Etat Pur. Il évoquera les enjeux et le rôle d’un outil PIM dans le développement d’une offre e-commerce/digitale et son impact positif sur l’expérience client des consommateurs.

À travers ce témoignage, vous plongerez dans les problématiques des organisations comme le groupe NAOS qui ont un catalogue important contenant plusieurs milliers de produits, et qui parviennent à les mettre à jour rapidement et facilement en simultané sur leurs canaux de vente. L’accent sera mis sur l’impact de la technologie PIM dans un secteur qui nécessite une mise en vente proactive, comme celui des cosmétiques. Le chef de projet SI de NAOS reviendra sur l’importance d’une gestion de produit efficace pour assurer le bon développement d’une entreprise autant en magasin qu’en ligne.

Ainsi, vous découvrirez à travers l’étude de cas de NAOS et de ses marques Bioderma, Institut Esthederm et Etat Pur, comment l’unification des données produits permet de booster les ventes. Le webinar du 7 octobre vous permettra d’y voir plus clair sur la gestion de votre référentiel produit et l’impact de la solution PIM pour un groupe international.

