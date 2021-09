Dans une chanson, il est commun d'avoir à la fois une ou plusieurs et des instruments. Parfois, il arrive de vouloir isoler uniquement la voix pour obtenir la version a cappella. Pour cela il faut avoir quelques compétences techniques... ou utiliser des outils basés sur l'intelligence artificielle !

AudioStrip est un outil dont l'objectif est très simple : extraire gratuitement les voix et les instruments de n'importe quelle chanson. AudioStrip est un outil en ligne utilisé par les producteurs de musique pour séparer les voix de la musique d'accompagnement dans les fichiers audio en utilisant l'IA et le Deep Learning.

Ce service permet de télécharger de la musique et de générer des parties vocales et instrumentales : sans inscription, sans attente dans une file d'attente, sans limites audio et c'est entièrement gratuit.

L'isolation des voix ou des instruments se fait de la manière suivante. Il faut : soit ajouter un fichier à AudioStrip (de préférence au format .wav ou .flac) ou bien copier/coller un lien YouTube (cette technique est pour le moment indisponible, Basil Woods, le créateur de l'outil travaille sur la question) ! Ensuite, il suffit de choisir ce qui doit être exporté et laisser la magie opérée.

À noter, de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées chaque semaine.