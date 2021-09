Andrew Bosworth (appelé Boz en interne), l'actuel chef de la division AR/VR de Facebook (Facebook Reality Labs), va remplacer Mike Schroepfer au poste de CTO (chief technology officer). C'est un poste de la plus haute importance pour Facebook. Le chief technology officer est celui qui impulse la stratégie tech au sein du groupe. Andrew Bosworth garde tout de même la direction du Facebook Reality Labs.

Andrew Bosworth devient le nouveau CTO de Facebook

Le nouveau CTO de Facebook va devoir assumer la responsabilité de l'organisation sur plusieurs aspects. Andrew Bosworth va travailler sur des sujets comme l'ingénierie logicielle ou encore les technologies d'intelligence artificielle. Il travaillera de près avec le grand patron et fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Le CEO du groupe Facebook est particulièrement sensible à ces sujets. En effet, Mark Zuckerberg s'intéresse par exemple de très près au développement des lunettes de réalité augmentée ou au projet de métavers.

L'activité de Facebook dans le domaine de la vente de matériel technologique pour le grand public est encore assez récente. Le réseau social doit faire face au scepticisme des clients, notamment en raison de sa longue série de scandales liés à la protection de la vie privée. Cela n'empêche pas l'entreprise d'avoir intensifié ses efforts en matière de développement au cours des dernières années. Andrew Bosworth a la volonté d'aller encore plus loin. Son équipe au Reality Labs est constituée de plus de 10 000 employés. Il s'agit du deuxième plus grand service au sein du groupe.

Boz va permettre à Facebook d'aller encore plus loin dans le domaine de la tech

À l'occasion de la nomination d'Andrew Bosworth, Zuckerberg a pris la parole. Il a déclaré ceci : « en tant que prochain CTO, Boz continuera à diriger le Facebook Reality Labs et à superviser notre travail en matière de réalité augmentée, de réalité virtuelle et plus encore, et dans le cadre de cette transition, quelques autres groupes rejoindront également l'équipe de Boz. Ce changement est fondamental pour accentuer nos efforts dans l'objectif de construire un métavers. Je suis particulièrement enthousiasmé par l'avenir de ces travaux sous la direction de Boz ».

De son côté, Mike Schroepfer, CTO de l'entreprise depuis 2013, a déclaré qu'il allait rester en lien avec l'entreprise, en travaillant sur des initiatives clés, notamment le recrutement et le développement des talents dans le domaine de la tech. Il a également ajouté que le fait de se retirer l'année prochaine lui permettra de consacrer plus de temps à sa famille et à ses recherches philanthropiques personnelles. Il a officiellement annoncé sa démission le 20 septembre. Andrew Bosworth fait partie des cadres les plus anciens chez Facebook. Il a rejoint l'entreprise il y a plus de 15 ans.