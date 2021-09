Aujourd’hui, le développement de projets digitaux est au cœur d’une controverse. En effet, il est de plus en plus commun qu’une entreprise demande une refonte complète de l’existant. Un signal fort qui montre que le projet initial a été mal calibré et implique de repartir à zéro.

En cause, les méthodes classiques de conception et de développement des projets digitaux. Pour faire face aux faiblesses de ces dernières, le Lean UX prend une ampleur de plus en plus importante.

À travers un livre blanc gratuit, Kaliop, société spécialiste de la transformation numérique et de l’innovation qui s’occupe notamment de la conception, du développement ou encore de la performance de l’écosytème digital des entreprises et administrations, présente le concept du Lean UX, ses avantages et sa mise en place.

Ce livre blanc se divise en quatre grandes parties :

Projet digital : pourquoi votre site ou application sous-performe ?

Qu’est-ce que le Lean UX ?

Le cycle de production du Lean UX

Lean UX : mise en oeuvre au sein de vos projets

Le Lean UX : ou l’art de décloisonner les équipes, pour travailler ensemble

Pour présenter rapidement ce qu’est le Lean UX, il s’agit d’une approche globale ayant pour but de réunir fabrication et conception des produits au sein d’une seule équipe. Cette approche se base sur des méthodes de “Lean Startup”, “Design Thinking”, “UX Design” et s’articule avec les méthodes Agiles, notamment SCRUM.

En utilisant ces méthodes, il est possible de faire preuve d’une plus grande flexibilité et ainsi faciliter la collaboration et la communication entre les différentes parties. Les métiers sont décloisonnés pour créer une équipe multifonctionnelle. L’utilisateur final et la valeur Business sont replacés au centre de la conception du produit. Le cycle de production Lean UX se compose en 4 grandes étapes, présentées et détaillées au sein du livre blanc.

Enfin, dans la dernière partie du livre blanc, des techniques sont données afin de mettre en oeuvre le lean UX au sein des équipes et des projets. La transition des méthodes classiques au Lean UX doit se faire de manière progressive et des principes méthodologiques sont fournis pour réaliser la transition, au mieux, pour proposer des services adaptés aux utilisateurs !