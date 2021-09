Pour travailler sur un projet, le fameux tableau blanc est très pratique. Idéal pour les brainstormings aussi personnels que professionnels, cet outil est incontournable. Cependant, durant les visioconférences, difficile de regrouper des idées, quand tout le monde est dans un endroit différent. De nombreux tableaux collaboratifs ont vu le jour, notamment Weje.

Weje est un tableau blanc collaboratif et en ligne à utiliser aussi bien dans le cadre personnel que professionnel. Des données peuvent facilement être stockées sur des cartes et partagées.

Un pense bête géant et personnalisable



L'utilisation de Weje offre la création de plusieurs tableaux, à partir d'un template ou non.Sur un tableau plusieurs types de contenus peuvent être ajoutés à des cartes : photos, vidéos, notes, liens vers un Google Docs... La couleur d'une carte peut être modifiée en fonction des besoins. Des listes peuvent aussi être créées, pratique pour la création d'une mind map notamment.

L'ajout de co-éditeurs se fait simplement et ces derniers peuvent être en mesure de modifier ou simplement visualiser le tableau. Weje offre la possibilité d'envoyer des messages textes directement via le tableau afin de discuter avec les personnes en ligne. L'avantage de Weje ? Une collecte simple des données et documents, facile à partager.

Weje est un outil freemium. Une version gratuite est proposée, avec des fonctionnalités limitées. Pour profiter d'un nombre illimité de membres ou encore de la gestion d'équipe et du chat vocal, il faut choisir l'offre Business à 7 dollars par mois et par utilisateurs. Une offre intermédiaire à 4 dollars par mois est aussi proposée.

De nouvelles fonctionnalités sont à venir comme :