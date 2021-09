Jamespot, leader des solutions collaboratives françaises dans le SaaS, vous invite à participer à un webinar pour vous aider à repenser votre organisation en interne.

Avec la crise du Covid-19 et les confinements à répétition, les applications développées pour faciliter le travail à distance ont montré leur efficacité. Toutefois, l’émergence de nouveaux modes de travail (télétravail, hybridation) et la multiplication des outils induits par la crise sanitaire ont fragilisé la communication interne et le sentiment d’unité (culture d’entreprise) au sein des organisations.

Jamespot est convaincu que nous pouvons aller encore plus loin. Au cours de ce webinar, vous découvrirez notamment FastIntranet.io, l’intranet qui connecte et engage vos collaborateurs.

Améliorez votre productivité en interne avec Fastintranet.io

Le 23 septembre 2021, Jamespot reviendra notamment sur le côté clé en main et personnalisable de la solution. En effet, vous pouvez imaginer votre espace de communication interne, dont la création et le déploiement sont entièrement gérés par les équipes de Jamespot, comme bon vous semble, avec votre logo, votre charte graphique en plus d’avoir accès à toutes les applications nécessaires pour renforcer votre communication.

Pour alimenter les échanges, Alain Garnier, président et co-fondateur de la société Jamespot, et Eric Bounyavath, directeur commercial et associé de la structure, seront tous les deux présents. Durant ce webinar d’une heure, ils répondront à vos questions et vous présenteront en détail la solution Fastintranet.io. Au programme de ce webinar :

La communication : un enjeu incontournable

FastIntranet.io : votre intranet clé en main, moderne et personnalisable

Jamespot : leader des solutions collaboratives cloud françaises

Questions/Réponses

Cet outil vous permettra notamment d’unifier votre communication interne en centralisant vos outils et collaborateurs dans un intranet clé en main, moderne et personnalisable. Certaines entreprises ont envie depuis plusieurs années d’atteindre cet objectif, mais n’ont pas forcément les moyens ou le temps d’y parvenir. En participant à ce webinar, vous découvrirez qu’avec Fastintranet.io, cela devient possible.

Le 23 septembre 2021, Jamespot reviendra notamment sur le côté personnalisable de cette plateforme et sur la possibilité de connecter les applications dont vous avez besoin. En effet, vous pouvez imaginer votre espace de communication interne comme bon vous semble, avec votre logo, votre charte graphique et surtout connecter les applications dont vous avez besoin. Au cours de ce webinar, vous pourrez également questionner l’équipe Jamespot sur la mise en place d’une telle solution. Vous verrez à quel point c’est facile.

Comme vous le découvrirez au cours de ce webinar, avec une plateforme comme celle-ci, vos collaborateurs seront en mesure de partager les actualités de l’entreprise à tous les collaborateurs. Vous pourrez également centraliser tous les infos RH et les logiciels métiers dans un outil unique. Bref, un outil indispensable à votre organisation. Comme d’habitude, si vous ne pouvez pas être présent ce jour-là, n’hésitez pas à vous inscrire pour recevoir directement le replay par e-mail !