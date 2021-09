Vous êtes en manque d’inspiration pour alimenter votre stratégie marketing digital ? En cette fin d’année, Relatia vous propose de participer à un webinar qui vous permettra de découvrir comment et pourquoi combiner vos opérations CRM et User Acquisition (UA) . Le 21 septembre 2021, l’agence française spécialisée dans le marketing relationnel, vous dévoilera les animations les plus performantes et adaptées à votre marque.

Comment tirer profit des animations dans le cadre de votre stratégie d’acquisition ?

En participant à ce webinar, vous découvrirez notamment de nombreux exemples d’animations d’annonceurs qui ont su tirer partie de leurs temps forts de fin d’année pour mettre en place des animations efficaces, capables d’animer leurs audiences et de capter l’attention, permettant d’optimiser l’acquisition. Ce live sera l’occasion pour Relatia de vous présenter des plans d’animations pour faire vivre vos communautés.

Pas d’animations sans réseaux sociaux. En effet, avec les différents confinements, les réseaux sociaux ont montré à quel point ils étaient importants dans la stratégie des marques. Ils ont clairement facilité la communication entre les marques et les clients. Une statistique permet de le vérifier : 69% des spécialistes du marketing avancent que les médias sociaux les ont aidés à maintenir une relation client avec leur communauté, lors des confinements.

Des expériences ludiques et interactives peuvent faire la différence

Voici le programme détaillé de ce webinar du 21 septembre 2021 animé par Nicolas Bermond :

Des chiffres clés du marketing mobile en 2021

Le CRM au profit de votre stratégie d’acquisition

Les opportunités en cette fin d’année

Quelles animations pour engager vos bases ?

Nos cas clients exclusifs

Relatia passera en revue plusieurs cas clients ayant mis en place des jeux-concours, quizz, instants gagnants, etc. En proposant des expériences ludiques et interactives, faites la différence avec les meilleures mécaniques et parcours ! Peugeot a par exemple mis en place des animations Mobile First personnalisées et adaptées à différents devices. Il en va de même pour Engie et La Redoute. Des cas clients à retrouver durant le webinar du 21 septembre 2021 ou à la demande suite à votre participation.

