Un site e-commerce ou plus largement un site sur lequel il est possible de payer pour un service ou une formation doit être vigilant sur un point : son entonnoir de conversion. S'assurer que ce dernier est fluide et fonctionnel est essentiel pour maximiser le taux de conversion. Autre point, les pages de paiement doivent être optimisées pour faciliter l'achat. Pour faciliter ses étapes, il existe plusieurs outils, mais parfois coûteux et complexes.

Studiocart est une alternative aux solutions traditionnelles ! Cette plateforme propose des outils simples pour créer des pages de paiement et des entonnoirs de vente à fort taux de conversion directement sur votre site Web. L'outil idéal pour les personnes sans compétences techniques à la recherche d'une solution prête à l'emploi et personnalisables !

Une solution no-code simple à prendre en main

La construction d'un entonnoir se fait directement sur WordPress via le plugin Studiocart dédié. L'outil permet par exemple d'optimiser le flux de ventes en créant des commandes groupées et des ventes incitatives en un clic, en programmant des ventes flash, en créant des URL de réduction...

Plusieurs templates avec des pages de paiement sont proposés et fonctionnent sur tous les thèmes WordPress. Les champs du formulaire de commande peuvent être personnalisés afin de recueillir les informations les plus importantes. Plusieurs options de paiement (paiement en une fois, abonnement...) peuvent être ajoutées, afin d'offrir un maximum d'options aux clients.

Studiocart s'intègre à des outils comme ActiveCampaign, MailChimp, Zapier, Teachable et bien d'autres. Grâce aux intégrations, il est simple de déclencher une action chaque fois qu'un produit est acheté ou remboursé, ou qu'un abonnement est créé ou annulé. Les intégrations permettent également d'envoyer des informations relatives aux achats.

Côté prix, toutes les fonctionnalités de StudioCart sont disponibles à partir de 89 dollars au lieu de 599 dollars. Cette offre est valable pour 5 domaines. Pour utiliser la solution sur 30 domaines ou un nombre illimité, d'autres offres à vie sont accessibles.

