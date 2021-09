Dans une startup, en fonction du stade de cette dernière, les objectifs sont différents : lancement, scaling... Peu importe le stade d'une startup, il faut prendre des décisions. Ces décisions se basent notamment sur des données. Problème, avec tous les outils utilisés, tout ce que l'on peut lire, les données sont de plus en plus nombreuses et il est parfois difficile de savoir quoi mesure et comment.

L'équipe de June, une solution légère d'analyse de produits propose gratuitement Analytics Pack. Ce site regroupe une collection des métriques les plus pertinentes, illustrées par des graphiques et expliquées par des articles.

Pour prendre des décisions basées sur les bonnes données

Dans un premier temps il faut choisir son industrie parmi B2B SaaS, Consumer App, FinTech, eCommerce et bientôt média.

Pour chaque secteur, un liste de métriques à prendre en compte est proposée. En cliquant sur l'une des données, une définition de cette dernière apparaît, une image la représentant et surtout une explication détaillée de l'importance de cette métrique (pourquoi, comment la définir, comment l'utiliser...).

Par exemple, pour une entreprise dans le e-commerce 7 métriques sont importantes, parmi les utilisateurs actifs, le coût d'acquisition, le taux de conversion ou encore le taux d'abandon du panier d'achat.

Des métriques sont ajoutées régulièrement sur le site, tout comme des industries.