L’américain Zoom vient d’annoncer un nouvel investissement de 30 millions de dollars dans Neat, une société norvégienne spécialisée dans du matériel dédié à la visioconférence. Les deux entreprises déjà partenaires depuis 2019 poursuivent ainsi leur idylle afin de travailler sur des expériences de réunion à distance toujours plus innovantes.

C’est dans un billet de blog posté par Oded Gal, chef de produit chez Zoom, que la nouvelle a été annoncée. L’éditeur américain spécialisé dans les logiciels de communication vidéo vient d'investir 30 millions de dollars dans son partenaire norvégien Neat qui commercialise du matériel dédié aux réunions à distance. « Nous avons un engagement commun dans cet espace. Je pense que ce nouvel investissement reflète la confiance de Zoom dans la proposition de valeur unique de Neat sur le marché, dans l'expérience que nous offrons, et dans notre engagement à rendre les réunions Zoom aussi riches et précieuses qu'elles peuvent l'être », déclare Hellene Garcia, vice-présidente des ventes de Neat.

Fondée en 2019 à Oslo, Neat est une entreprise qui développe des appareils pour équiper les salles de réunion où les bureaux distants et permettre des expériences de réunion et d’apprentissage uniques plus riches. Bien que Zoom soit un investisseur majeur de la société, Neat a récemment dévoilé un partenariat visant à développer des dispositifs de visioconférence pour la plateforme concurrente, Microsoft Teams, d'ici la fin de 2021, et pourrait également étendre son offre aux plateformes Google Meet ou Cisco WebEx. Avec cet investissement, Neat est désormais valorisée à 640 millions de dollars.

Il s'agit du troisième investissement de Zoom dans Neat à ce jour, ce qui porte l'investissement total à 41 millions de dollars, et prolonge la collaboration entre les sociétés sur de nouvelles fonctionnalités et expériences afin d’améliorer les réunions à distance et favoriser les interactions sociales. « Zoom et Neat ont travaillé en étroite collaboration pour offrir aux clients une expérience de réunion Zoom incroyable. Cet investissement supplémentaire reflète notre conviction que les appareils de Neat sont un complément exceptionnel à la plateforme de communication de Zoom », déclare ainsi Oded Gal, dans son billet.

De nouveaux appareils devraient ainsi très prochainement voir le jour. En novembre la société lancera le Neat Bar Pro, un dispositif de collaboration prenant en charge jusqu'à trois écrans dans une salle de conférence pour les grandes réunions, et déjà disponible en pré-commande. Puis dans la foulée arriveront le nouveau Neat Frame, un dispositif de visioconférence de bureau qui s'installe à côté de l'ordinateur portable de l'utilisateur, et le Neat One, un dispositif de conférence personnel tout-en-un avec caméra USB, haut-parleur et microphone.