Vous avez déjà entendu parler de personnalisation, mais c’est un concept marketing que vous ne maîtrisez pas totalement. En tout cas, vous êtes convaincu qu’il serait souhaitable de développer une telle stratégie au sein de votre entreprise. Excellente idée ! Vous êtes au bon endroit puisque Salesforce vient de publier un livre blanc intitulé « Le guide de la personnalisation marketing ». Dans ce guide, vous découvrirez notamment les différences entre segmentation et personnalisation et vous aurez toutes les clés pour mettre en place votre propre stratégie en interne.

Quand la personnalisation permet d’augmenter le taux de conversion

En téléchargeant ce guide, vous allez découvrir que la personnalisation exploite les avancées technologiques pour offrir aux individus des expériences qui leur sont propres, quel que soit le mode d'interaction avec les marques. Comme l’explique Salesforce dans son livre blanc, il est important de bien faire la différence entre personnalisation et segmentation. En effet, en 2021, les individus attendent (inconsciemment le plus souvent) de la part des marques une interaction qui reflète son individualité. Pendant de nombreuses années, atteindre un tel objectif semblait insurmontable.

Vous découvrirez dans ce livre blanc que les technologies dont nous disposons aujourd’hui rendent la personnalisation possible. Une statistique qui résume la situation : « 84% des clients estiment que seules les entreprises qui les considèrent comme des personnes, et non comme de simples numéros, méritent leur confiance ». Très concrètement, la personnalisation marketing permet aux entreprises d’améliorer l'expérience, les relations, la fidélité des clients et d’augmenter les taux de conversion.

L’importance des données

Ce guide vous permettra d’y voir plus clair avant de vous lancer dans la mise en place de votre stratégie de personnalisation marketing. Il y a des choix à faire. Comme vous le découvrirez, il est notamment important de réfléchir aux différentes façons dont vos clients et prospects interagissent avec votre marque. Vous devrez ensuite personnaliser chacun de vos canaux de distribution afin de garantir une expérience de qualité. Comme le rappelle Salesforce, une priorisation des canaux sera nécessaire au moment de la mise en place de votre stratégie.

Pour réussir votre personnalisation marketing, il est primordial d’identifier vos sources de données. Comme l’explique Salesforce dans son livre blanc : « les données sont au cœur de votre stratégie de personnalisation ». Vous aurez besoin de collecter des données comportementales, des données d'attribut, des données explicites ainsi que des données tierces.

Il n’y a pas de secret : des données précises, en temps réel, approfondies, modélisées, centralisées, accessibles et exploitables, vous permettront d’appliquer à la perfection vos actions de personnalisation. Des données incomplètes ou obsolètes empêcheront vos algorithmes de fonctionner correctement. Pour en savoir plus, n’oubliez pas de télécharger le guide de la personnalisation marketing.