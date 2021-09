Depuis une dizaine d'années, les solutions de paiement différé et fractionné se multiplient et proposent des expériences d’achat toujours plus adaptées et sécurisées. Certaines certaines se distinguent des traditionnelles offres et disruptent le secteur autrefois dominé par les banques et leurs offres de crédit. C’est notamment le cas d’Afterpay, leader mondial du paiement fractionné depuis 2015, qui offre à ses clients un produit unique : le paiement en 4 fois, sans frais et omnicanal. Le succès d’Afterpay dépasse les frontières australiennes puisque l’entreprise compte aujourd’hui 16 millions de clients actifs et 100 000 marques partenaires dans le monde.

Quelles sont les innovations qui permettent aujourd’hui à des solutions comme Clearpay, la marque européenne du groupe Afterpay, de se démarquer et de séduire un grand nombre de consommateurs, et tout particulièrement les Millennials ? Le parti pris de Clearpay est de proposer une expérience de shopping globale qui commence dans l’application de shopping et se termine par un paiement simplifié. Analysons les secteurs d’activité phares et la valeur ajoutée que présente une telle solution pour les entreprises partenaires et les consommateurs finaux.

Se positionner comme business partner de la mode et de la beauté

Les industries de la mode, beauté, lifestyle et sport sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers des solutions adaptées à leurs besoins et à ceux de leur clientèle. Clearpay a choisi d’en faire son secteur de prédilection et s’adresse aux commerçants de ce secteur, toutes tailles confondues. “Grâce à cette spécialisation, nous nous positionnons comme un véritable business partner au service des industries de la mode et de la beauté. A ce titre nous sommes sponsors des Fashion Weeks de New York, Londres et d’Australie et accompagnons les marques dans leur développement et dans leur connexion aux consommateurs”, explique Aïda Faivre, Country Manager France chez Clearpay.

Les équipes de Clearpay ont bien compris les challenges des jeunes générations qui représentent 73% de leur clientèle, et choisissent de leur offrir un mode de paiement flexible, et de leur donner accès à leurs marques préférées, simplement et sans risque. Ainsi, la solution répond à un grand besoin d’agilité. “Les consommateurs d’aujourd’hui veulent pouvoir payer simplement en plusieurs fois et suivre leurs dépenses facilement, tout en évitant de s’engager sur du long terme et dans la spirale du crédit”, analyse Aïda Faivre, Country Manager France chez Clearpay.

Clearpay répond aussi bien aux problématiques des clients finaux qu’à celles des e-commerçants : faible taux de conversion, faible fréquence d’achat, fort taux de retour et environnement concurrentiel en hausse,. La solution permet aux marques de se différencier. Pour cela, elle propose un service de paiement novateur, adapté aux besoins des jeunes générations tout en générant un trafic qualifié et en boostant la visibilité des marques au travers de campagnes marketing efficaces.

Plus que le “Buy Now, Pay Later”, Clearpay promeut le “Pay Better”

Grâce à ses deux fonctionnalités phares, la solution Clearpay va plus loin que les traditionnels produits de paiement différés et s’attache à proposer une expérience client complète, adaptée et sécurisée. L’approche est raisonnée et responsable, elle permet de créer un écosystème et un cercle vertueux, où marchands et consommateurs sont gagnants. Ainsi, le consommateur est encouragé à suivre des bonnes pratiques de paiement. Ces conseils sont déclinés en quatre principes directeurs tels que prendre son temps, conserver la gratuité de Clearpay pour le consommateur final, ne pas considérer les paiements en retard comme des bonnes affaires, estimer qu’un client satisfait amène plus de clients satisfaits.

“Clearpay a été créé pour être un outil qui aide les consommateurs à tirer le meilleur parti de leur argent et à gérer leurs dépenses de manière responsable. Notre mission est, et sera toujours, de donner à nos clients les moyens d’agir. Pour nous, cette responsabilisation signifie que les clients ont la liberté de dépenser, mais dans des limites raisonnables et en restant toujours maîtres de leurs finances”, déclare Aïda Faivre, Country Manager France chez Clearpay.

Côté marchand, les avantages que présente le déploiement de la solution Clearpay sont nombreux et parlants. Clearpay permet notamment l’acquisition de nouveaux clients (+20%), une hausse du panier moyen (+35%), une amélioration de la conversion et une réduction du taux d’abandon de panier (constatée par 83% des marchands partenaires), une amélioration de la fréquence d’achat (en moyenne, les utilisateurs Clearpay achètent 9 fois par an et jusqu’à 29 fois par an pour les 10% les plus actifs).

“Clearpay est devenue la première source de trafic de référence de marques de luxe comme Jimmy Choo. Notre solution atteint aujourd’hui 60% du trafic de référence de la marque”, Aïda Faivre, Country Manager France chez Clearpay.

Véritable outil marketing au service des marques et e-commerçants, la plateforme Clearpay permet de générer un trafic qualifié : en moyenne 35 millions de leads sont envoyés chaque mois dans le monde vers les sites des marchands partenaires.

La solution Clearpay associe deux outils complémentaires permettant de créer une expérience shopping globale avec une solution de paiement fractionné et une plateforme de shopping avec un site internet et une application. Cette plateforme est le point de départ de l’expérience shopping globale de Clearpay,