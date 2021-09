Depuis quelque temps, Amazon a du mal à attirer et conserver son personnel. Cette situation est causée par deux facteurs : le premier concerne les conditions de travail au sein de l’entreprise, le second est le contexte de pénurie de main-d’œuvre aux États-Unis. Pour régler ces problématiques, Amazon a ajouté un argument de taille pour convaincre les candidats : la prise en charge des frais de scolarité pour 750 000 de ses employés.

Payer des frais de scolarité pour garder ses employés

Dans un billet de blog, Amazon a annoncé une extension des avantages « en matière d’éducation et de formation professionnelle » pour ses employés américains. Pour cela, la firme de Jeff Bezos dévoile un investissement de 1,2 milliard de dollars d’ici à 2025.

Par le biais de son programme Career Choice, Amazon explique qu’elle financera les frais de scolarité complets, les diplômes d’études secondaires, les certificats de formation générale et les certificats de compétence en anglais (langue secondaire) pour ses employés de première ligne. Cela concerne les employés présents dans l’entreprise depuis au moins trois mois.

En plus de ces arguments, Amazon ajoute l’arrivée de trois nouveaux programmes de formations. Ils permettent aux employés de l’entreprise d’acquérir de nouvelles compétences dans les domaines de la maintenance et de la technologie des centres de données, de l'informatique, de l'expérience utilisateur et de la conception de recherche.

« Amazon est aujourd'hui le plus grand créateur d'emplois aux États-Unis, et nous savons qu'investir dans une formation professionnelle gratuite pour nos équipes peut avoir un impact énorme pour des centaines de milliers de familles à travers le pays », déclare Dave Clark, PDG de Worldwide Consumer chez Amazon, dans le communiqué de l’entreprise. Il souligne que le programme Career Choice lancé il y a maintenant 10 ans a pour but d’« éliminer les principaux obstacles à la formation continue — le temps et l'argent — et nous l'étendons maintenant encore plus pour payer les frais de scolarité complets et ajouter plusieurs nouveaux domaines d'études ».

Amazon récapitule les changements entrants en vigueur à partir de janvier 2022 pour son programme Career Choice : la prise en charge des frais de scolarité de 750 000 employés chez des centaines de partenaires de l’éducation à travers les États-Unis ; les frais seront prépayés afin de ne pas obliger les employés à les avancer auprès des établissements d’éducation ; les fonds seront accessibles aux employés tant qu’ils resteront dans l’entreprise ; les employés sont éligibles au programme Career Choice 90 jours après avoir commencé leur travail chez Amazon.

Sur le marché français, Amazon a récemment annoncé un forum de l’emploi afin de recruter 450 employés. Nommé « Career Day », l’évènement aura lieu en ligne durant la journée du jeudi 16 septembre 2021.