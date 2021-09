L'emailing reste aujourd'hui un canal marketing fort, permettant de mieux convertir et surtout offrant le meilleur ROI. Malgré l'impact fort des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou encore Twitter, les campagnes d'emailing restent un levier phare pour les marques.

Acumbamail est une plateforme marketing tout-en-un dédiée aux emails et à la création de landing page. Un outil complet pour les agences marketing souhaitant améliorer la diffusion de leur camapgne.

Un outil intuitif pour créer des campagnes uniques

La création d'un mail et plus largement d'une campagne emailing se fait facilement. Il faut dans un premier temps choisir le type de campagne parmi :

newsletter

A/B testing

réponse automatique

Flux RSS

Des templates sont proposés pour chaque campagne ou bien il est possible de créer from scratch. L'éditeur d'Acubamail est assez intuitif et offre de nombreuses fonctionnalités. Ajout de texte, de titre, d'image, de bouton, de comptes à rebours, de GIFs, d'icônes... les options sont nombreuses. Une bibliothèque photo est intégré à l'outil, avec plus de 500 000 photos libres de droits.

Ensuite, il faut paramétrer la campagne. Cela se fait à partir d'une page unique. Des options peuvent être ajoutées comme par exemple le renvoi automatique de la campagne aux abonnés n'ayant pas ouvert le mail ou l'envoi de la campagne au moment où l'abonné est le plus actif.

La création de listes et segments est tout aussi simple. Acumbamail permet d'intégrer les audiences Facebook et paramétrer des campagnes spécifiques à Facebook. Les listes peuvent être nettoyées automatiquement, en fonction de divers paramètres afin d'optimiser l'envoi des campagnes.

Des données précises pour améliorer les futures campagnes d'emailing

Pour chaque campagne envoyée, des rapports visuels sont proposées pour comprendre l'impact du mailing et améliorer les prochaines campagnes. La fonctionnalité "Clicks Maps" permet de voir où une personne a cliqué et ainsi comprendre les points d'intérêts de la campagne.

Enfin, Acumbamail facilite la création de landing page avec un éditeur en drag and drop pour facilement mettre en avant des informations ou encore faciliter le téléchargement de documents.

L'outil est payant, mais une offre limitée et très intéressante est proposée. Pour l'envoi de 20 000 emails par mois et la prévisualisation de 10 campagnes par moi, une offre à vie à 79 dollars au lieu de 839 dollars est proposée. Pour des besoins plus importants, d'autres offres sont disponibles.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.