Sans surprise, 2020 et 2021 sont des années différentes des précédentes. La raison ? Une pandémie mondiale qui a impacté tout le monde. Cette pandémie a également eu un impact sur les entreprises, dans tous les domaines.

Les stratégies marketing ont dû être repensées en prenant en compte ce facteur et certaines entreprises en ont profité pour innover et tester de nouvelles choses.

Adaptation et innovation ont ainsi été les maîtres-mots de 2021. Pour avoir une vision globale du marché, HubSpot, acteur incontournable du marketing a ainsi interrogé plusieurs spécialistes du marketing en France et dans la région EMEA afin de comprendre les tendances du marketing et leurs stratégies et plans marketing en 2021.

À travers un livre blanc de 50 pages découvrez ce rapport sur l’évolution du marketing, comprenant 50 points de données, mais aussi des conseils et stratégies à mettre en place pour 2022.

Des données collectées auprès de 1500 experts en marketing

Ce rapport se divise en 11 grandes parties, afin de se concentrer sur l’ensemble des composants du marketing. Dans le détail, ce rapport aborde :

la stratégie marketing globale adossée à des campagnes marketing la stratégie de marketing de contenu la stratégie de marketing sur les médias sociaux la stratégie d’optimisation SEO la stratégie de reporting et d’attribution la stratégie de marketing par e-mail le marketing conversationnel et la stratégie IA la stratégie Account Based Marketing la stratégie d’étude de marché et de clientèle la stratégie de marketing international la stratégie de marketing vidéo

Le canal privilégié par les marketeurs aujourd’hui est les réseaux sociaux. Leur instantanéité, la proximité qu’ils engendrent avec les clients et plus largement les communautés et les conversations qu’ils créent sont importantes pour les marques qui souhaitent développer et personnaliser l’expérience client. Après les réseaux sociaux, les marketeurs optent pour le SEO et l'Account Based Marketing.

Les objectifs et leviers du marketing ne sont plus les mêmes qu’avant la pandémie

Au niveau des priorités, la principale reste de générer plus de leads. Cependant, améliorer la satisfaction client et améliorer la notoriété d’une marque sont également des enjeux. De plus, les marketeurs lancent des campagnes marketing pour augmenter leur notoriété en priorité.

Autre point souligné dans ce rapport, l’importance de la vidéo. La pandémie a accéléré l’adoption et la consommation de vidéos. En plus des vidéos orientées entreprises, les lives sont également une des tendances sur lesquelles surfer. Désormais, le marketing doit être humain, créatif, personnalisé, social et expérimental.

À travers le rapport proposé par HubSpot, découvrez sur quel canal vous concentrer, quelles actions mettre en place en fonction des leviers marketing, afin d’optimiser vos campagnes pour 2021 et préparer celles de 2022 !