Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a déclaré dans un tweet l’ouverture en novembre 2021 du code source de France Connect. La ministre y félicite également la première place de la France « au classement open source », sans indiquer la source de ce dit classement. Par ailleurs, elle a annoncé le renforcement de l’open source, et, une nouvelle fois, sans apporter de précisions.

🇫🇷🥇La France 1ère au classement #OpenSource 🇪🇺 grâce au volontarisme du @gouvernementFR pour notre souveraineté technologique. J'annoncerai prochainement un plan de renforcement de l'open source dans les administrations et j'ouvrirai en novembre le code source de #FranceConnect — Amélie de Montchalin (@AdeMontchalin) September 8, 2021

Il semble que la ministre fasse référence au classement de la dernière étude de la Commission européenne sur l’impact du logiciel et du matériel open source sur l’indépendance technologique, la compétitivité et l’innovation dans l’économie. Parmi les 390 pages de l’étude, se trouve un tableau comparant les politiques open source de différents pays. La France y apparaît comme particulièrement dynamique dans le secteur public où elle occupe la première place. Bien qu’un peu à la traîne dans le secteur privé au niveau international, à l’échelle européenne, l’hexagone occupe également la première position.

Néanmoins, en prenant en compte une étude sur la croissance du marché de l’open source de l'Union des entreprises du logiciel libre (CNLL), citée dans le rapport de l’UE, la France n’est pas à la tête du classement. Dans le marché de l’open source, l’hexagone a enregistré une croissance de 8,6%, l’Allemagne 8,2 % et d’autres pays de l’UE « occidentaux, nordiques et méditerranéens » ont enregistré une croissance de 9,2 %.

FranceConnect en passe de devenir FranceConnect+

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement partage le code d’un service public. Ce fut le cas avec l’algorithme de la taxe d’habitation, de l’impôt sur le revenu, de celui du calculateur d’impôts ou encore de certains éléments de l’application TousAntiCovid, rapporte Numerama. À noter qu’open source ne signifie pas logiciel libre.

« Le mouvement du logiciel libre et l'open source sont aujourd'hui des mouvements séparés, avec des idées et des objectifs différents, bien que nous puissions travailler ensemble et que nous le fassions sur quelques projets concrets [...] Comme quelqu'un l'a dit : “ le mouvement open source est une méthodologie de développement ; le mouvement du logiciel libre, un mouvement social” », indique le site du système d’exploitation libre GNU.

Le service d’authentification FranceConnect propose un portail d’accès centralisé permettant d’accéder à plus de 700 démarches en ligne grâce à un identifiant unique. Le service devrait d’ailleurs bientôt évoluer, devenir FranceConnect+, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux services : banque, envois de recommandés électroniques ou dossier médical partagé.