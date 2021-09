Précédemment réservé aux professionnels, Google Workspace est depuis peu disponible gratuitement pour l’ensemble des internautes. Offrant un ensemble de logiciels de bureautique et de communication de Google dans un même espace, la plateforme profite désormais de nouvelles fonctionnalités afin de répondre aux différents besoins des entreprises. La firme de Mountain View vient notamment d’annoncer un changement majeur avec l’intégration des appels audio et vidéo directement dans son service de messagerie électronique Gmail.

Google intègre les appels dans Gmail

Le 8 septembre 2021, Google a annoncé via un billet de blog le déploiement de nouvelles fonctionnalités pour Workspace. Prônant le travail collaboratif et répondant aux besoins autour du travail hybride, la plateforme vient tout d’abord profiter d’un changement majeur avec l’ajout des appels audio et vidéo de Google Meet dans Gmail. De ce fait, les utilisateurs de Google Workspace peuvent directement lancer des appels depuis le service de messagerie électronique. Google explique notamment que cette fonctionnalité est « l'équivalent des discussions de bureau spontanées dans un environnement de travail hybride où certains employés sont à la maison ».

Gmail vient aussi profiter d’un nouvel espace : « Spaces ». Celui-ci est simplement le nouveau nom de la section « Rooms », service proposant des salons de discussions à l’instar de la plateforme de messagerie professionnelle Slack. Quelques nouvelles fonctionnalités ont d’ailleurs été ajoutées comme l’affichage d’un fil de discussion directement dans une colonne ou encore la possibilité de masquer les canaux de discussions non utilisés. On apprend aussi que Google Agenda permettra désormais de spécifier si on est au bureau ou à la maison pour une réunion. En plus de ces ajouts, Google promet d’offrir dans les semaines à venir une interface plus fluide permettant de facilement se déplacer entre les différents outils de Google Workspace.

Un seul service pour regrouper toutes les discussions

Depuis maintenant plus d’un an, Google a intensifié son travail autour de Google Workspace, principalement au niveau de la communication. La firme essaie en effet de répondre aux différents besoins créés par la crise sanitaire. L’objectif est désormais d’offrir une réponse viable aux entreprises dans un contexte où le travail a pris une forme hybride, entre travail à distance et au bureau. Google décide ainsi de faire de Gmail un lieu où tout le monde peut échanger, que ce soit pour rejoindre une réunion de travail, passer un coup de fil entre collègues, parler dans un salon de discussions ou encore envoyer un e-mail à un client. En réunissant plusieurs de ses services autour de Gmail, Google espère aussi augmenter l’utilisation de certains d’entre eux.