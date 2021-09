Le design isométrique est l'une des dernières tendances design. Ce type de design offre un design mêlant 3D et flat design. Les illustrations ou graphiques isométriques sont de plus en plus utilisés, mais leur création n'est pas toujours simple.

Slantt est un outil permettant de créer des visuels et des graphiques isométriques en mosaïque. L'idée étant d'avoir un outil simple à utiliser, contrairement à Photoshop pour créer ce genre de graphique, avec effet 3D. Une économie de temps donc et d'argent, pour créer des images de qualité directement dans son navigateur.

Parmi les fonctionnalités clés de l'outil, on peut citer :

le glisser/déposer des images

la transformation des images en 3D

la possibilité de personnaliser différents paramètres

des arrière-plans en dégradé et personnalisé

l'exportation au format PNG ou SVG

Le fonctionnement de l'outil est assez simple. Il faut ajouter des images dans Slatt, puis les glisser sur la grille. Le fond de la grille peut être modifié en choisissant un dégradé de couleur. Pour chaque image des critères comme l'épaisseur ou l'élévation de l'image peuvent être modifiés ou encore l'espacement entre les images.

À l'avenir d'autres fonctionnalités et optimisations verront le jour sur Slantt, comme des effets, la superposition etc.

Les visuels réalisés via Slantt peuvent être utilisés pour présenter un site web ou une application, créer des graphiques, des images à destination des réseaux sociaux ou encore pour améliorer la page d'accueil d'un site.