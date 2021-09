Sur une vidéo, une story ou encore dans une introduction de podcast avoir une petite bande sonore peut faire la différence. Pour appuyer une atmosphère, se plonger dans une ambiance particulière, la musique peut faire la différence. Pour trouver de la musique, il existe de nombreuses banques de son gratuites ou payantes, comme par exemple la bibliothèque audio de YouTube.

Mubert est un outil gratuit qui propose de nombreuses bandes sonores réalisées grâce à l'intelligence artificielle. Le genre de contenu parfait pour une vidéo par exemple ! Alexey Kochetkov à l'origine du projet explique avoir créé ce site, car "l'écrasante majorité des créateurs n'est pas satisfaite de ce que le marché de la musique libre de droits offre.". Avec son équipe, leurs compétences en musique et en IA a été mise à profit pour créer Mubert !



Les musiques proposées sont toutes libres de droit. Trouver un titre est assez simple. Les recherches se font par mood, genre, thème, instrument, BPM ou encore playlist. Des playlists populaires sont également mises en avant afin de faire des découvertes.

Grâce à l'IA, il est aussi possible de générer son propre track. Il suffit pour cela de préciser un genre et une durée et laisser la magie opérée.

Mubert peut être utilisé gratuitement, avec des fonctionnalités limitées. Plusieurs offres payantes sont proposées allant de 14 à 199 dollars par mois, en fonction des besoins attendus.