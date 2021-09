Roblox, un jeu en ligne massivement multijoueur (MMO), organise un concert virtuel des Twenty One Pilots auxquels des milliers de joueurs vont pouvoir assister en même temps. Le concert sera diffusé le 17 septembre, à 16 heures, heure du Pacifique. Une rediffusion sera disponible jusqu’au 19 septembre 23 heures, rapporte VentureBeat.

Riot Games et Epic Games misent aussi sur les concerts in-game

L’expérience se veut interactive et les utilisateurs de la plateforme auront la possibilité de voter l’ordre des morceaux joués pendant le concert. Avant l'événement, les joueurs de Roblox pourront réaliser des quêtes en lien avec la prestation ou trouver des portails pour les transporter vers le lieu de pré-concert. Des emotes et prix spéciaux seront conçus pour l'événement.

Les deux membres des Twenty One Pilots chanteront en « live » cinq morceaux issus de leurs plus grands succès et de leur nouvel album Scaled and Icy. L’annonce marque la volonté du jeu de se rapprocher du concept de metaverse, qui désigne un mode virtuel où les joueurs, via leur avatar, interagissent socialement et économiquement.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel événement est organisé. En avril 2020, Travis Scott et Ariana Grande l’ont déjà fait sur Fortnite. À la suite de l'événement, l’éditeur du jeu, Epic Games, n’avait pas caché son ambition de devenir une référence dans les concerts in-game. Plus récemment, le 8 septembre 2021, League of Legends, édité par Riot Games, a organisé un concert virtuel de métal. Cette volonté des deux éditeurs de se placer dans ce secteur est également démontrée par l’investissement de Tencent, qui des parts à la fois dans Riot Games et Epic Games, dans Wave, une entreprise spécialisée dans l’organisation de concerts in-game.

Sorti en 2006, Roblox permet de créer des univers immersifs en 3D où les joueurs, représentés par leur avatar, interagissent entre eux et vivent virtuellement un monde tout droit sorti de leur imaginaire.