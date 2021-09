Dans une étude publiée le 9 septembre 2021, Kantar a dévoilé les résultats annuels Africascope 2021, le rapport media de référence en Afrique Sub-saharienne. L'étude incontournable pour avoir un aperçu précis du paysage médiatique, notamment sur la consommation de la radio et de la TV, au sein de huit pays majeurs de l'Afrique.

Les africains passent quasiment 4h devant la TV au quotidien

L'étude Africascope 2021 réalisée par Kantar couvre les capitales de huit pays : le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Mali, la République Démocratique du Congo, la République du Congo et le Sénégal. Selon le cabinet d'étude, les interviews sont réalisées en face à face sur tablette auprès d’un échantillon global de 17 000 personnes, représentatif de la population âgée de 15 ans et plus de la zone d’enquête interrogée. On apprend notamment qu'au 1er semestre de l'année 2021, 91% des africains ont regardé la télévision de façon quotidienne.

Ce média est encore très ancré dans les habitudes des africains. Ils y consacrent en moyenne 3h58 par jour. Dans me détail, c'est en République Démocratique du Congo qu'il y a le plus de téléspectateurs : 95% des personnes interrogées vivant dans ce pays disent regarder la TV en moyenne pendant 3h51 par jour. Les chaînes les plus regardées sont Novelas TV, Molière TV et TV5 Monde. C'est au Gabon que la durée d'écoute est la plus conséquente : 4h55 en moyenne par téléspectateur et par jour. C'est énorme. Ils sont également amateurs de Novelas TV, mais aussi de Canal+ Sport et de A+.

Selon l'étude, 65% des parts d’audience TV concernent des chaînes internationales et panafricaines et 35% des chaînes nationales publiques ou privées. En Afrique, la consommation de la TV représente 58% de la consommation de tous les médias. Si on rapporte les statistiques de l'étude au nombre d'habitants des différents pays, cela représente une audience de 18,3 millions de téléspectateurs chaque jour. C'est au Mali que la TV est la moins regardée : seulement 81% des maliens regardent la télévision de façon quotidienne pour une durée moyenne de 2h32.

La radio est le 2ème média le plus populaire derrière la TV

En revanche, la radio est plus populaire auprès des habitants du Mali : 87% de la population l'écoutent au quotidien. Ils sont notamment amateurs de trois fréquences : Radio Liberté, Radio Klédu et RFI. Après la télévision la radio est le média le plus consommé sur cette zone. Au 1er semestre 2021, 63% des individus de 15 ans et plus ont écouté la radio chaque jour. Ils y ont consacré en moyenne 2h10 par jour. Les stations nationales publiques ou privées représentent 82% des parts d’audience.

C'est au Burkina Faso que l'on trouve le plus d'amateurs de radio : 90% des habitants du pays sont considérés comme des auditeurs quotidiens et ils y consacrent en moyenne 2h59 chaque jour. Au contraire, au Cameroun les habitudes sont différentes : seulement 45% de la population dit écouter la radio de manière quotidienne pour une durée d'écoute de 2h07. Les camerounais écoutent CRTV, Equinoxe FM et RFI. Voici l'infographie sur la radio :