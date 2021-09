Faire de la publicité de nos jours est un vrai challenge. Fini les publicités traditionnelles et basiques. L'originalité, la créativité et la personnalisation sont des facteurs clés de succès. Le wording, les visuels, la réponse à un besoin précis également. Souvent, créer des publicités se fait tête baissée. Pourtant analyser les résultats d'anciennes campagnes ou encore s'inspirer de la concurrence ou plus largement d'autres entreprises est indispensable.

AdSets est un site web qui regroupe de nombreuses publicités diffusées sur Facebook et/ou Instagram et qui sont performantes. Une source d'inspiration quotidienne qui permet d'ajuster les publicités en cours et imaginer de nouvelles campagnes qui seront plus performantes ! L'objectif ? Faire la différence face à la concurrence et surtout générer des leads, des ventes, du trafic...

Une ressource qui permet de trouver l'inspiration

AdSets est un outil très simple à prendre main. La recherche de publicités se fait soit par catégorie :

Education

Finance

Food

Santé et Fitness

Internet

Logiciel

E-commerce

Crypto

ou bien tout simplement en tapant le nom d'une entreprise ou d'une industrie dans la barre de recherche. Ensuite, plusieurs publicités sont proposées. Sur l'aperçu Adsets il est possible de voir le nom de l'entreprise, le début du texte, un visuel, depuis quand la publicité tourne et enfin sur quels réseaux elle est diffusée.

En cliquant sur la publicité, une redirection est faite sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. Sur le site un bouton est également à disposition pour soumettre une publicité.

Akhil BVS a l'origine du projet explique que trouver des inspirations publicitaires n'est pas toujours évident. C'est pourquoi il a lancé AdSets !