Après plusieurs années sans grands changements, Twitter multiplie le lancement de nouvelles fonctionnalités. Dans un billet de blog publié le 9 septembre, le réseau social annonce le test de Communities, qui permet aux utilisateurs de tweeter avec les personnes ayant les mêmes intérêts qu’eux.

imagine an alternate timeline where everyone just gets you

say hi to Communities—the place to connect with people who Tweet like you. testing now on iOS and web, Android soon! pic.twitter.com/TJdKwUa4D2

— Twitter Communities (@JoinCommunities) September 8, 2021