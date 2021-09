Spotify continue de trouver de nouvelles sources de monétisation de son offre gratuite. Pour fêter le cinquième anniversaire de sa fonctionnalité «

Radar des Sorties » elle lance aujourd’hui une nouvelle offre de sponsorisation à destination des marques.

Depuis 5 ans maintenant la playlist Radar des Sorties de Spotify propose tous les vendredis une collection de nouveaux titres des artistes souvent écoutés par l'utilisateur. Fortement plébiscitée, elle a déjà atteint les 16 milliards d'écoutes. La plateforme suédoise de streaming musical vient ainsi d’annoncer l’introduction d’une nouvelle offre de publicité à destination des annonceurs. Et c’est Disney+ qui aura l’honneur d’être le premier à utiliser ce service aux États-Unis pour promouvoir le film-concert de Billie Eilish Happier Than Ever : A Love Letter To Los Angeles.

Plutôt que d'entendre une sélection aléatoire de publicités, les auditeurs de Spotify Free verront et entendront plusieurs publicités d'une même marque sur l'ensemble de la liste de lecture. Les publicités sont placées sur la pochette de la liste de lecture, ainsi que sur les messages audio et vidéo diffusés entre les chansons. Spotify précise que cette offre ne sera destinée qu’aux utilisateurs de l’offre gratuite. Les clients premium continueront à jouir d’une écoute garantie sans publicité.

Ce format publicitaire de sponsoring de playlist n’est toutefois pas nouveau pour l’entreprise qui l’utilise déjà pour ses playlists Découvertes de la semaine depuis 2019 et En Boucle depuis cette année. Spotify continue donc la monétisation de sa plateforme après avoir dévoilé ses ambitions dans la publicité lors de son événement Stream On en février dernier. Et avec Radar des Sorties qui est dans le top 3 des listes de lecture personnalisées pour les auditeurs du monde entier, et dont les 18-29 ans représentent plus de 50% de l'audience, nul doute que les annonceurs risquent de s'y intéresser.

Les marques qui souhaitent utiliser cette fonctionnalité peuvent dès maintenant se proposer. Les parrainages sont ouverts aux annonceurs sur 31 marchés dans le monde via la page dédiée.