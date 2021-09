La stratégie SEO prend une place de plus en plus importante pour les entreprises, aussi bien en B2B qu'en B2C. Un mot revient régulièrement, celui de SERP. Ce terme signifiant Search Engine Result Page ou encore page de résultats d'un moteur de recherche comprend de nombreuses informations, en plus des résultats naturels à savoir : la publicité AdWord, la recherche universelle ou encore les informations en position zéro.

Nozzle est un outil de monitoring SERP qui fournit des données pour chaque mot clé important pour une entreprise. Nozzle permet de suivre les mots clés importants. Les données SERP peuvent être analysées par date, mais aussi en fonction de segments comme par exemple (mobile, ordinateur).Un outil pratique pour les spécialiste en SEO, mais aussi les responsables marketing ou les créateurs de contenu.

Un suivi personnalisé des SERP

Un tableau de bord "par mots-clés" est disponible et offre d'importantes données comme le rang, le CTR, le trafic estimé etc.

L'avantage principal de Nozzle est qu'il ne se concentre pas uniquement sur le site web, mais sur toutes les plateformes digitales, notamment les réseaux sociaux. Il est par exemple possible de voir comment les vidéos de la chaîne YouTube rankent sur certains mots clés, mais aussi d'analyser ce que fait la concurrence en utilisant la fonctionnalité "Domain Comparison".

L'analyse d'un mot clé spécifique à un concurrent est disponible et Nozzle donnera un aperçu de comment le SERP apparaît quand l'outil a collecté les données.

Enfin, Nozzle permet de comparer un certain nombre d'historiques de SERP côte à côte, dans n'importe quel laps de temps pour n'importe quel mot-clé concurrent.

Nozzle est un outil payant qui profite d'une remise intéressante, mais limitée. L'outil est notamment proposé à 59 dollars à vie au lieu de 714 dollars. Pour ce prix, toutes les fonctionnalités de base sont proposées et l'extraction de 5 000 mots-clés par mois. Si besoin est, des offres avec l'extraction de plus de mots-clés sont disponibles.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.