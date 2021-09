Sur Google, nombreuses sont les marques à se battre afin d’apparaître en première sur des requêtes précises et ainsi atteindre un maximum de personnes. Grâce au référencement, cela est possible de manière naturelle. Cependant, avec le SEA et notamment les campagnes Adwords il est commun qu’un concurrent apparaisse avant vous sur Google, même lorsque le nom de votre marque est recherché.

Pourquoi ? Tout simplement car il paiera ! Conséquence ? Un internaute cliquera sur l’annonce payante du concurrent et non sur votre domaine et vous perdrez une opportunité.

Après avoir travaillé pendant plusieurs années sur PixelMe, Tom Benattar, et Stephen ont décidé de s’attaquer à ce problème avec GetRank ! Cet outil SaaS va monitorer le nom d’une marque sur Google. Le plus de cet outil ? Si un concurrent achète le nom de la marque, une publicité va être lancée automatiquement via Adwords pour repasser en premier.

Ne pas perdre de clients au détriment de la concurrence

Un outil pratique pour les équipes marketing et les growth hackers qui pour protéger leurs marques utilisent plusieurs outils pour le monitoring et surtout tentent de s’assurer de toujours rester premières sur leur requête. Le monitoring comme le lancement des publicités est automatisé, ce qui signifie qu’il n’y a rien à faire lorsqu’un concurrent enchérit. GetRank offre ainsi des économies d’argent en évitant d’enchérir quotidiennement, mais surtout un gain de temps. Par ailleurs, pour marque qui souhaite tracker ce qui se passe aux États-Unis, alors qu’elle est en France, la solution GetRank est idéale car elle propose une surveillance mondiale. En effet, il est difficile de suivre cela, alors qu’avec GetRank cela se fait très facilement, en sélectionnant les pays que l’on souhaite surveiller.

Toujours être premier des résultats de recherche

Au niveau des fonctionnalités de GetRank, elles sont au nombre de deux .La première consiste à surveiller le nom de la marque au quotidien, partout dans le monde. Pour cela, l’outil passe par des milliers de scrapers. La seconde fonctionnalité consiste à lancer automatiquement une campagne publicitaire sur Google Adwords, lorsqu’un concurrent enchérit afin de repasser le premier et faire abandonner la concurrence. Une fois la publicité du concurrent stoppé, la campagne lancée est également coupée, pour éviter de payer trop et surtout réduire le budget Adwords.

Par ailleurs, pour être informé de ce qu’il se passe, notamment lorsqu’un concurrent enchérit sur votre nom, un mail est envoyé automatiquement.

Aujourd’hui, 50 marques utilisent déjà GetRank, parmi lesquelles IKEA, Booking.com, ASOS ou encore Intercom.

Si l’outil vous convainc, il faudra payer 99 dollars par mois ou bien 82 dollars par mois, si vous prenez l’offre annuelle. Pour ce prix, une marque peut être protégée et surveillée, les publicités sont lancées automatiquement et monitorées, le tout dans 25 pays.