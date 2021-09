Ça y est, l’été est déjà derrière nous, il faut se faire une idée. La rentrée est souvent synonyme de bonnes résolutions. De retour au bureau, vous vous demandez peut-être comment bien réussir cette rentrée professionnelle ? Ou comment vous organiser pour le retour dans les bureaux avec les nouvelles normes sanitaires ? Comment être certain que tous vos collègues bénéficient de l'information que vous partagez en interne ?

Autant de sujets sur lesquels Jamespot aura des réponses concrètes à vous apporter au cours de son webinar du 16 septembre 2021 à 14h30. Un live pensé pour vous aider à aborder cette rentrée professionnelle sereinement et vous accompagner dans la mise en place des nouveaux modes de collaboration.

Antoine Cuau et Erwan Soudée, deux intervenants de Jamespot, seront présents au cours de ce live. En participant au webinar du 16 septembre, vous découvrirez des outils qui pourraient bien changer votre façon de travailler au quotidien. Jamespot vous présentera plusieurs modules, notamment celui de la gestion des présences, pour gérer l’affluence dans vos locaux.

Avec le développement du travail hybride, ce module offre la possibilité à vos collaborateurs de déclarer eux-mêmes les jours où ils seront présents sur les sites de votre organisation, vous permettant ainsi de compter en temps réel le nombre de collaborateurs présents par site et par date grâce au calendrier dédié. Un outil pour gagner du temps et s’adapter aux nouveaux modes de travail. Jamespot reviendra sur cette fonctionnalité plus en détail au cours du webinar du 16 septembre.

En participant, vous découvrirez également d’autres fonctionnalités, comme le module de flash info ou celui de l'information ciblée qui permet de segmenter son audience et d'envoyer des messages plus ciblés afin de rendre la communication plus efficace. Voici le programme détaillé du live du 16 septembre 2021 :

Présentation des différents types de plateformes collaboratives

Démonstration de Jamespot dans le cadre d'une rentrée professionnelle

Questions/Réponses

Comme d’habitude, si vous n'êtes pas disponible sur ce créneau et que cette thématique vous intéresse, vous pouvez tout de même vous inscrire pour recevoir le replay par la suite.