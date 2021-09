La pandémie de Covid-19, le marché du travail a été bouleversé à cause des mesures sanitaires. À travers une situation incertaine, LinkedIn a notamment connu une demande accrue sur son service d’apprentissage : LinkedIn Learning. Permettant de développer de nouvelles compétences professionnelles, notamment en lien avec les offres d’emploi disponibles, la plateforme vient désormais d’accueillir une nouvelle fonctionnalité permettant aux instructeurs de proposer des évènements en direct : Office Hours.

Une nouvelle façon de développer ses compétences professionnelles sur LinkedIn

LinkedIn Learning est désormais devenu une référence afin d’acquérir les compétences nécessaires à certains emplois. Durant le mois de mars, la plateforme est même allée plus loin en mettant en place une nouvelle option du nom de Skills Path. Grâce à cette dernière, les employeurs pouvaient ajouter des tests supplémentaires à une offre d’emploi afin d’aider les candidats à afficher leurs aptitudes pour un poste donné. Cela venait ainsi consolider le système d’évaluation de compétences mis en place en 2019.

Début septembre, LindedIn est revenu dans le domaine de la formation en annonçant le lancement de la fonctionnalité Office Hours. L’objectif est d’offrir des évènements en direct aux utilisateurs afin de leur permettre de suivre des formations et échanger avec les instructeurs. Dans un communiqué, le réseau social explique : « Avec Office Hours, les apprenants sont en mesure de rester à la pointe des tendances du secteur et d'interagir avec les experts et les autres apprenants en temps réel en postant des questions, des commentaires et des réactions ».

Jonathan Rochelle, chef de produit LinkedIn, déclare notamment que la fonctionnalité vise également à permettre aux instructeurs « de participer facilement à l'économie croissante des créateurs ». Cette nouvelle façon de connecter les instructeurs aux apprenants permet ainsi d’augmenter l’engagement, mais aussi de toucher plus largement les utilisateurs LinkedIn.

Par rapport à l’année dernière, LinkedIn explique que 53 % d’heures de contenu d’apprentissage sont visionnées en plus sur sa plateforme d’apprentissage LinkedIn Learning. « Nous sommes si nombreux à réfléchir à ce qui nous attend en matière de travail. La réalité est que nous sommes au milieu d'un moment de changement sans précédent... où les gens repensent tout sur la façon dont ils travaillent et pourquoi ils travaillent. Ainsi, les gens prennent le contrôle de leur carrière d'une nouvelle manière, en s'appuyant sur leur réseau et en affinant leurs compétences », explique Jonathan Rochelle.