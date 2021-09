Dans un document intitulé Hydrogen Vision 2040, Hyundai a dévoilé son plan stratégique pour 2040. Le constructeur automobile Sud-Coréen mise gros sur l'hydrogène (comme de nombreux acteurs du secteur aérien) et dévoile ses plans pour des moteurs nouvelle génération et de nouveaux véhicules conceptuels.

Hyundai dévoile son plan stratégique pour 2040

Dans son plan stratégique Hydrogen Vision 2040, Hyundai dévoile ses ambitions et de nouveaux véhicules futuristes. Parmi les annonces, le constructeur Sud-Coréen a notamment présenté des camions électriques, des remorques dernière génération baptisées « e-Bogies » et une voiture de sport qui fonctionne à l'hydrogène (avec tout de même 650 chevaux), développée en collaboration avec son nouveau partenaire, Rimac.

Le produit le plus étonnant est peut-être la e-Bogie, cette remorque autonome est présentée comme : « un système de transport de conteneurs, alimenté à l'hydrogène, capable de fonctionner de manière totalement autonome ». Elle pourrait parcourir jusqu'à 1 000 kilomètres. Le système de conduite autonome serait directement intégré dans la e-Bogie. L'engin pourrait alors fonctionner seul ou être utilisé couplé avec une autre e-Bogie, pour former une remorque et déplacer des conteneurs par exemple.

L'hydrogène est au cœur des technologies du constructeur

Dans les annonces faites, on comprend que le constructeur automobile continue évidemment de s'intéresser aux technologies grand public. Hyundai a par exemple dévoilé une voiture de sport hybride rechargeable qui fonctionne à l'hydrogène. Le véhicule conceptuel est baptisé Vision FK et développé en collaboration avec Rimac. Cette voiture de sport fonctionne grâce à une technologie hydrogène développée par les ingénieurs de Hyundai ainsi qu'avec une batterie électrique.

Selon Hyundai, cette voiture serait capable de parcourir environ 600 kilomètres et de se recharger en seulement cinq minutes. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un concept et Hyundai ne prévoit pas de le mettre en production. En revanche, le constructeur a présenté une technologie hydrogène de troisième génération qui devrait arriver en 2023 et remplacer le modèle Nexo. La technologie développée par Hyndai aura une durée de vie de 500 000 kilomètres, contre 160 000 kilomètres pour la génération actuelle.

Assez peu de constructeurs automobiles s'intéressent à cette technologie et ce n'est pas sans raison. En effet, l'hydrogène est un combustible hautement explosif qui doit être stocké à très haute pression, ce qui rend les infrastructures coûteuses et complexes. De plus, aux États-Unis, l'hydrogène est créé par le raffinage du méthane, un processus qui émet d'importantes quantités de CO2 et qui contribue indéniablement au réchauffement de la planète...