Un magasin Carrefour sans aucune caisse vient d’ouvrir ses portes au centre commercial Mall of the Emirates à Dubaï. Une première mondiale pour le géant français de la grande distribution.

Inauguré par le ministre d'État chargé de l'intelligence artificielle, de l'économie numérique et des applications du travail à distance et le directeur général de Majid Al Futtaim Holding, le nouveau magasin est baptisé Carrefour City+. « Carrefour City+ a été conçu pour faciliter la vie en utilisant la technologie pour supprimer les frictions et améliorer l'expérience de vente au détail. Le magasin représente un énorme bond en avant pour le commerce de détail aux Émirats Arabes Unis et dans la région, Carrefour continuant d'innover pour répondre aux besoins du présent tout en anticipant les futures tendances d'achat », a déclaré Hani Weiss, directeur général de Majid Al Futtaim Retail.

Dans cette enseigne, les clients n’ont qu’à pénétrer dans le magasin et scanner un code QR avec leur smartphone, choisir les produits dont ils ont besoin puis en sortir sans faire aucune queue ni passer à aucune caisse. En effet, Carrefour City+ est doté de caméras et d’une intelligence artificielle capable de reconnaître et d’identifier avec une extrême précision les plus de 1 300 produits différents se trouvant sur les étagères du magasin.

« Une fois à l'intérieur de Carrefour City+, chaque article pris par les clients sera automatiquement ajouté à un panier numérique et l'achat sera complété en simplement en sortant. Le parcours d'achat est non seulement plus rapide, mais aussi totalement sans contact, sans aucune interaction avec le personnel du magasin », explique le communiqué de la firme. Le règlement s’effectue automatiquement grâce à l’application MAF Carrefour.

Le choix de la ville de Dubaï pour l’implémentation d’un tel magasin est loin d’être surprenant tant elle aime innover. Mais si cet établissement est une première aux Émirats Arabes Unis et pour Carrefour, il n’est pas inédit. En effet, Amazon développe une technologie similaire depuis plusieurs années déjà. Baptisée Just Walk Out (juste à sortir en français), elle est d’ores et déjà présente dans les magasins Amazon Go du géant de l’eCommerce, et est même commercialisée pour d’autres enseignes.

Pour l’heure, on ignore si Carrefour prévoit d’ouvrir d’autres Carrefour City+, mais une chose semble fort probable : cette technologie, permettant de réaliser ses achats de manière plus rapide et garantissant moins de contact (pratique en tant de Covid-19), représente l’avenir de la grande distribution.