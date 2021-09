Pour gérer des projets, il est pratique d'utiliser des outils offrant des visions différentes, mais utiles pour facilement savoir qui fait quoi et pour quand. Parmi ces derniers on retrouve Trello, Asana, mais aussi Subtask.

Subtask est un outil de gestion de projet qui aide à décomposer les projets et à gérer, hiérarchiser et suivre les détails de chaque projet. Un outil simple et flexible pour organiser son travail comme souhaité.

Gérer tout type de projet de manière intuitive

Grâce aux tableaux de tâches de Subtask il est simple d'organiser l'ensemble d'un projet, profiter d'une d'ensemble et surtout gérer chaque élément au fur et à mesure de l'avancement.

Parmi les fonctionnalités de l'outil, on retrouve :

l'organisation de tâches

la hiérarchisation visuelle avec différents types de vue (notamment Gantt, calendrier, timeline...)

organisation de cartes avec un simple glisser/déposer

une collaboration en temps en réel

l'ajout de dates d'échéance, de priorités, de statuts, de commentaires ou encore de pièces jointes sur chaque tâche

Les tâches sont regroupées et peuvent être décomposées en sous-tâches par ordre de priorité. Subtask propose une matrice de priorité d'effort/par valeur pour facilement planifier le travail et identifier les dépendances.

Parmi les retours d'utilisateurs, on peut lire "Le meilleur outil de productivité qui soit Je les ai "tous" essayé : Trello, Asana, Monday, Beebusy, PM Projectmanagement, Basecamp, Notion... Subtask est bien meilleur. C'est génial. Facile à apprendre. Polyvalent. Même avec les diagrammes de Gantt".

Subtask est un outil payant accessible à vie à 49 dollars au lieu de 600 dollars. Grâce à une offre exceptionnelle, une plateforme intuitive est proposée, avec un nombre illimité de tableaux, des champs personnalisés, des intégrations ou encore un mode sombre, des vues différentes, une matrice effort/valeur et bien d'autres fonctionnalités pertinentes.

