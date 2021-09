Les visioconférences sur Zoom font partie de notre quotidien à tous. Entre nous, la plateforme n'est pas la plus chaleureuse et accueillante pour faire des réunions de plusieurs heures... Même si des outils pour ajouter une pointe d'humour avec notamment des arrière-plans personnalisés ont vu le jour, l'interface n'est pas la meilleure.

Macro personnalise l'interface de réunion sur Zoom pour offrir une toute nouvelle façon de s'exprimer et se sentir inclus dans les appels. Macro fonctionne sur MacOs et sur n'importe quel compte Zoom.



Repenser la collaboration et les conversations

des filtres uniques, des formes amusantes et des réactions originales

la prise de notes

des collaborations avec des artistes pour proposer du contenu unique

Airtime : une fonctionnalité qui ajuste la taille de vidéo des autres interlocuteurs en fonction de l'engagement de chacun, ce qui permet de mieux repartir la parole

Une vue flottante pour offrir une interface utilisateur plus légère

Rooms : pour débuter une conversation audio ou vidéo en un seul clic avec une ou plusieurs personnes

Macro est un outil qui offre une expérience de réunion fluide. Parmi les fonctionnalités phares de l'outil on retrouve :

Macro s'utilise ainsi aussi bien pour les brainstormings en équipe, que pour des conversations en 1 to 1. L'esprit de Macro est vraiment de se sentir mieux durant une réunion, même si l'outil améliore également la productivité. Les réunions sont plus légères et plus amusantes, permettant ainsi aux participants de se sentir plus à l'aise.

Macro est gratuit pour tous !