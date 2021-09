Apple a annoncé, vendredi 3 septembre, sa décision de reporter une mise à jour de ses appareils, qui devait apporter des outils de lutte contre la pédopornographie. Ce retard intervient alors que des défenseurs de la vie privée s’étaient inquiétés du déploiement de ces nouvelles fonctionnalités. Baptisée Child Sexual Abuse Material (CSAM), elles auraient pu, selon eux, créer de véritables risques en ce qui concerne la vie privée et l’utilisation des données personnelles.

L’entreprise américaine devait lancer, via une importante mise à jour, de nouvelles fonctions permettant d’identifier les images à caractères sexuels impliquant des mineurs. Elles concernent tous ses appareils sur iOS et macOS, ainsi que son cloud, uniquement aux États-Unis. Le déploiement était censé intervenir en fin d’année.

Concrètement, avec le CSAM, si le téléchargement de telles images dans iCloud devait être effectué, alors Apple serait averti. Le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), une ONG américaine de lutte contre les abus sexuels sur mineurs, serait à son tour averti par la marque à la pomme. Il lui revient ensuite la responsabilité d’avertir la police.

Cette approche a suscité bon nombre d’inquiétudes chez les défenseurs de la vie privée. Parmi les opposants se trouve le Center for Democracy and Technology (CDT), une association américaine de défense des libertés publiques.

Il a estimé que l’action d’Apple représentait « une rupture significative par rapport aux protocoles de confidentialité établis de longue date ». Le CDT a même affirmé que le système de messagerie chiffré de la marque allait être transformé en « une infrastructure de surveillance et de censure, qui sera vulnérable aux abus et aux dérives ». Des ONG et plusieurs milliers de personnes, dont le lanceur d’alerte Edward Snowden, ont aussi signé une lettre ouverte contre cette mise à jour.

Les détracteurs ont plusieurs craintes. Certains ont peur que le logiciel n’interprète mal certaines photographies privées. D’autres encore s’inquiètent qu’un tel système ne soit potentiellement utilisé par des organisations politiques.

🚨🚨 Apple says to "protect children," they're updating every iPhone to continuously compare your photos and cloud storage against a secret blacklist. If it finds a hit, they call the cops.

iOS will also tell your parents if you view a nude in iMessage.https://t.co/VZCTsrVnnc

— Edward Snowden (@Snowden) August 6, 2021