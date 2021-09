La pénurie de semi-conducteurs que nous connaissons depuis maintenant près d'un an et demi pousse certaines grandes entreprises technologiques à concevoir leurs propres semi-conducteurs. Selon CNBC, c'est notamment le cas d'Apple, Amazon, Facebook, Tesla ou encore Baidu, qui évitent désormais de travailler avec les fabricants de puces et préfèrent internaliser leur développement.

Dans la Silicon Valley, la tendance est à la conception des semi-conducteurs en interne

Il y a encore quelques années, aucune de ces grandes entreprises de la tech n'aurait envisagé cette éventualité. De nombreux géants ont ainsi décidé d'internaliser la conception des semi-conducteurs. Pour le moment, la fabrication des puces reste évidemment une partie externalisée. En effet, la mise en place d'une usine de production de semi-conducteurs comme celle de TSMC à Taïwan, aussi appelée une fonderie, coûte environ 10 milliards de dollars. Il faut également prévoir plusieurs années avant d'espérer produire de premières puces.

Non contentes de s'appuyer sur des puces standard très demandées, ces grandes entreprises technologiques ont décidé de concevoir leurs propres semi-conducteurs. Depuis plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains d'entre eux, Apple, Amazon, Facebook, Tesla et Baidu ont internalisé certains aspects du développement des puces. Syed Alam, responsable des semi-conducteurs chez Accenture a déclaré ceci : « de plus en plus, ces entreprises veulent des puces personnalisées répondant aux exigences spécifiques de leurs applications plutôt que d'utiliser les mêmes puces génériques que leurs concurrents ».

Les géants technologiques y voient plusieurs avantages de taille

Selon cet analyste, cela leur donne plus de contrôle sur l'intégration des logiciels et du matériel tout en les différenciant de leurs concurrents. Ils bénéficient d'une maîtrise totale de la chaîne de conception. Ce n'est pas le seul avantage d'après Russ Shaw, un ancien directeur chez Dialog Semiconductor basé au Royaume-Uni, qui estime que les semi-conducteurs produits en interne sont aussi plus performants et moins chers. On peut notamment le vérifier avec les processeurs ARM conçus par Apple et intégrés dans les dernières générations de ses produits.

Il précise que : « les semi-conducteurs conçus en interne peuvent contribuer à réduire la consommation d'énergie des appareils et des produits que l'entreprise fabrique, qu'il s'agisse de smartphones ou de services cloud ». La crise sanitaire a mis à l'arrêt la plupart des usines de production à travers le monde. C'est à ce moment précis que Apple, Amazon, Facebook, Tesla et Baidu ont décidé d'accélérer leurs efforts pour concevoir leurs propres puces.

Pour le moment, il n'est bien question que de conception. Même Google et Apple sont réticents à l'idée de développer leurs propres usines de fabrication. Ils vont continuer de passer par des entreprises comme TSMC ou Intel pour fabriquer leurs puces. Selon plusieurs analystes, il y a actuellement une pénurie de main d'œuvre dans la Silicon Valley, ayant les compétences nécessaires pour concevoir des processeurs haut de gamme. C'est de moins en moins « cool » de concevoir du matériel.