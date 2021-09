Sur les 3 000 CDI prévus pour l’année 2021 en France, la firme américaine n’en a plus que 450 à pourvoir d’ici à la fin de l’année. Pour recruter ces nouveaux employés, Amazon a décidé d’organiser un premier forum de l’emploi la semaine prochaine : le « Career Day ».

Premier forum de l’emploi pour Amazon en France

Depuis quelques années, Amazon déploie des évènements de recrutement, les « Career Day », notamment aux États-Unis. Du 15 au 16 septembre 2021, la firme américaine de e-commerce compte cependant aller plus loin en étendant ce dispositif dans plusieurs régions du monde : Canada, France, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Espagne et Royaume-Uni.

Pour le territoire français, la date fixée est au 16 septembre à partir de 10 h 30 sur le site officiel d’Amazon Career Day. En lançant cette démarche, Anne-Marie Husser, DRH d’Amazon France, explique : « Les entreprises recrutent, on observe les prémices d'une amélioration de la situation sanitaire, de nombreuses personnes sont en reconversion ou ont envie de bouger : c'est le bon moment pour apporter des informations et des conseils aux candidats intéressés, par un emploi chez Amazon ou ailleurs ».

L’évènement mis en place par Amazon n’a en effet pas que pour vocation de recruter du personnel dans l’entreprise. La journée Amazon Career Day compte en effet toucher plusieurs points autour de la recherche d’emploi, que ce soit pour les demandeurs d’emploi souhaitant postuler chez Amazon ou d’autres entreprises. On retrouve ainsi des séances de coaching pour booster sa recherche d’emploi, des tables rondes avec des intervenants de Pôle emploi et même une session avec le chef cuisiner Thierry Marx.

Anne-Marie Husser explique notamment que l’Amazon Career Day n’est pas un évènement visant à redorer sa réputation à la suite des récentes polémiques concernant les conditions de travail d’employés dans ses centres de distribution. « Il est important de parler de ce que nous faisons concrètement, par le biais de témoignages de salariés, car il y a beaucoup de méconnaissance. Les employés des entrepôts sont satisfaits de leurs conditions de travail et ont envie de parler de leur vécu, de raconter leur histoire », précise-t-elle.

À noter, Amazon France est en ce moment à la recherche de plusieurs personnes dans différents secteurs : le cloud, la régie publicitaire, l’e-commerce et marketplace, les fonctions de support, mais surtout dans l’entrepôt et logistique. Parmi les métiers recherchés, on retrouve notamment les suivants : préparateurs de commandes, analystes financiers, commerciaux, développeurs et responsables RH.